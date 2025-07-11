Кроссовер въехал в пешеходов в Москве

Кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на Бережковской набережной в Москве. Пострадали пять человек, в числе которых двое детей восьми и 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская медицина Фото: Московская медицина

Как уточнил Депздрав Москвы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести. Пострадавших детей направили в Клинику доктора Рошаля, взрослых — в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

Столичная прокуратура сообщила, что водитель автомобиля наехал на пешеходов, проехав на красный свет. Он скрылся с места ДТП.