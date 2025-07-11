В Таиланде задержали россиянина по подозрению в наркоторговле

20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух тайцев задержали на Пхукете по подозрению в торговле наркотиками синтетического и растительного происхождения, сообщает издание Khaosod. Их доставили в полицейский участок города Уичит.

Перед задержанием полиция Тайланда провела обыски в кондоминиуме, где жил россиянин, в районе торгового центра Central Phuket и школы Headstart. У господина Пупышева нашли экстази и кетамин и другие запрещенные вещества, подходящие под классификацию 1-ой и 2-ой категории по закону королевства. Анализы мочи подтвердили наличие наркотиков в крови задержанного.

За распространение и хранение наркотиков 1-го класса в Таиланде грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до 400 000 батов (примерно 950 тыс. рублей).