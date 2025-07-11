Алексей Орлов поручил ускорить ремонт дорог в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководством районов уральской столицы, на котором обсудил ход ремонтных работ на дорогах, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы планируется завершить к осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным администрации, в настоящее время в Екатеринбурге ведется точечный ремонт дорог силами районов и комплексное обновление проезжих частей. Планируется отремонтировать 516 тыс. кв. м дорог на 34 участках, в том числе 256 тыс. кв. м на 12 улицах.

По данным пресс-службы администрации, был представлен ход работы в каждом районе города:

Академический: выполнено 2 214 кв. м из 2 735.

Железнодорожный: отремонтированы 43% от плановых 4 900 кв. м методом холодного фрезерования, 28% от 5 200 — картами, 90% от 3 000 — с БЦМ и 59% от 2 200 кв. м тротуаров.

Кировский: выполнено 13 150 кв. м (100%) — фрезерованием, 3 360 из 6 800 — картами (49%), 5 100 из 6 000 (85%) — с БЦМ, 500 кв. м (100%) тротуаров.

Ленинский: выполнено 1 700 из 4 730 (36%) — картами, 3 910 из 15 180 (26%) — холодным фрезерованием, 940 из 3 550 (26%) — БЦМ.

Октябрьский: выполнено 550 (100%) — картами, 13 430 из 18 020 (75%) — фрезерованием, 1 660 из 2 000 (83%) — БЦМ.

Орджоникидзевский: выполнено 10 050 из 10 500 (96%) — фрезерованием, 4 400 из 6 500 (67%) — картами, 1 900 из 4 500 (42%) — БЦМ, 1 230 из 2 000 (62%) — тротуаров.

Верх-Исетский: выполнено 15 240 из 16 000 (95%) — фрезерованием, 3 720 из 5 180 (72%) — картами, 740 из 2 000 (37%) — с частичной заменой основания, 2 730 из 6 000 (46%) — БЦМ.

Чкаловский: выполнено 4 700 из 8 520 — картами, 7 200 из 8 100 — фрезерованием, 2 220 из 4 000 — БЦМ, 1 730 из 4 500 — тротуаров.

Кроме того, для обеспечения долговечности покрытия используется асфальт SMA-16 и битум PG, которые обладают повышенной износостойкостью. Ремонтные работы ведутся круглосуточно без закрытия движения. Алексей Орлов подчеркнул необходимость проводить ремонтные работы с минимальными ограничениями движения.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил правительству региона наладить системную работу и действовать на опережение в связи с «затягиваниями дорожных ремонтов».

Полина Щуцкая