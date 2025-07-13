Средняя зарплата в Удмуртии выросла в апреле на 18,3%

Средняя начисленная зарплата в Удмуртии составила в апреле 71,6 тыс. руб. в месяц. Это на 18,3% больше, чем годом ранее, но на 2,9% меньше, чем в марте, подсчитали в Удмуртстате. Реальная зарплата (учитывает инфляцию) год к году выросла на 6,6%, однако относительно предыдущего месяца она снизилась на 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самые большие зарплаты в Удмуртии традиционно фиксируют в IT-сфере и отрасли добычи полезных ископаемых, в которых она составляет 103,8 и 102,3 тыс. руб. соответственно. Замыкают перечень высокодоходных для работников отраслей обрабатывающие производства, на них показатель достигает 93,8 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты, напротив, отмечаются в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита. Средние доходы в указанной отрасли составляют 33 тыс. руб. Зарплата в сферах строительство и административные услуги находилась в районе 42-40 тыс. руб.

По уровню средней зарплаты Удмуртия заняла 6-е место в ПФО. Для сравнения, показатель у лидера отрасли — Татарстана — составляет 83,8 тыс. руб. На последнем месте находится Саратовская область, в которой средний доход работников составляет 64,4 тыс. руб. По приросту реальной зарплаты — 6,6% — Удмуртия также расположилась на 6-м месте в округе.