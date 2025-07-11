В Ярославской области в ДТП погиб человек и пострадали дети

В Ярославском округе на 282-м км трассы М-8 произошла авария, в результате которой погиб водитель, двоих детей госпитализировали. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП зафиксировано 11 июля в 15:17. По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля Volvo поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автомобилю Haval, произошло столкновение. После чего Haval вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Volkswagen, которая впоследствии уехала в кювет.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 2 несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen , мальчики 11-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы в больницу»,— сообщили в ГАИ.

Полиция проводит проверку.

Алла Чижова