«Оренбург» проведет предстоящий сезон в РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) провело заседание, на котором утвердили изменения в составе участников МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2025/2026. Из чемпионата исключили московское «Торпедо», вместо которого выступит «Оренбург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В завершившемся сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло второе место и напрямую вышло в высший дивизион. Клуб исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей, оштрафовав спортивную организацию на 5 млн руб. Следующий сезон «Торпедо» проведет в Первой лиге по решению бюро исполкома РФС.

Ранее владелец московского клуба Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Стародумов были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой». Также бизнесмены отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

«Оренбург» в минувшем сезоне РПЛ занял предпоследнее 15-е место. Чемпионат России стартует 18 июля. Оренбургская команда начнет сезон 21 июля домашним матчем против московского ЦСКА.

Андрей Сазонов