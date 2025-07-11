Таможенный терминал выставили на торги

Действующий таможенный терминал в Выборге предлагают купить за 500 млн руб. Объект выставлен на аукцион. Как пишет “Ъ”, площадь административной и складской недвижимости — почти 4 тыс. кв. м, а прилегающая территория превышает 2,5 га. Открытый аукцион будет работать на понижение цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минимальная стоимость — 240 млн руб. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает ее вполне уместной: «Кажется, что цена вполне себе адекватна, может быть, чуть-чуть завышена. Общая складская площадь — меньше 1 тыс. кв. м, ее трудно использовать как базовый склад какого-нибудь маркетплейса. Для крупных игроков вполне возможно использовать помещение в качестве распределительного, промежуточного склада, покупатель может найтись. Надо, конечно, внимательнее посмотреть на территориальное расположение, близость к важным узлам для компании-покупателя и трассам. Там хороший удобный выезд на Ленинградку, это хорошо. Он находится на границе, и, скорее всего, продают из-за того, что основная сфера деятельности — внешнеэкономическая, если говорить мягко, заморожена.

По основному профилю использовать терминал будет сложно либо невозможно. Придется использовать как склад, как административное здание.

Организаторы торгов сообщают, что территория комплекса в Выборге полностью обустроена. Кроме складов там расположено двухэтажное административное здание. Также в описании лота указана действующая лицензия таможенного терминала. Однако вряд ли теперь его могут купить с подобными целями, говорит управляющий партнер Brokerus.org Алексей Лазутин: «С двух точек зрения можно рассматривать данный актив. Во-первых, как складскую недвижимость, во-вторых, есть технология "сухой порт", когда можно из порта вывести груз и растаможить где-то еще, где был бы таможенный терминал. В Выборг, наверное, что-то все-таки приходит, в европейские порты рядом.

Если рассматривать это только как складской актив, цена пойдет ближе к минимальным значениям с учетом того, что это Выборг, а не локация на петербургском КАДе или на Московском шоссе, Учитывая, что объекту более десяти лет, он немного устаревший, плюс это не объект класса А. Хотя может быть специфический пользователь, ведущий производство или имеющий планы на размещение производства на северо-западе Ленинградской области. Сложный вопрос, может ли цена приблизиться к 500 млн руб., это просто небольшой объект, таможенный терминал, который был рассчитан на автомобильную границу, дальше на перегрузку на ж/д. Но организатор аукциона чрезвычайно опытный и уверен, что он сможет эффективно аукцион провести».

Как отмечают в Российском аукционном доме, покупатель получит готовый бизнес с возможностью масштабирования. Торги пройдут 19 августа.

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Анна Кулецкая, Александра Абанькова