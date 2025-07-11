Эксперты отмечают рост дефицита кадров в медицине Ульяновской области

Сложная ситуация с кадрами сохраняется в сфере здравоохранения в Ульяновской области. Об этом, со ссылкой на анализ, проведенный ее экспертами, сообщает компания HeadHunter (одна из крупнейших в России в сфере интернет-рекрутинга).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным экспертов компании, проанализировавших ситуацию на рынке труда в Ульяновской области в июне, уровень конкуренции в медицине и фармацевтике составил 2,0 резюме на вакансию. Это минус 0,1 пункта за месяц. При этом число предложений для соискателей увеличилось на 2%, а количество резюме сократилось на 6%. То есть, ситуация за месяц еще ухудшилась. При этом зарплата в медицине составила около 59,8 тыс. руб., как и месяцем ранее.

Эксперты отмечают, что наиболее сильный дефицит людей наблюдается по-прежнему в розничной торговле, где на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме при норме в 4,0–7,9. Однако здесь ситуация несколько улучшается: за месяц конкуренция незначительно выросла (на 0,1 пункта), число вакансий уменьшилось на 2%, а количество резюме увеличилось на 7%. Уровень предлагаемых зарплат (медиана) по итогам июня составил 41,5 тыс. руб. (+0,7%).

Нехватка кадров сохраняется в сфере продаж и обслуживания клиентов, где уровень конкуренции — 3,3 резюме на вакансию, как и в прошлом месяце. Количество вакансий выросло на 5%, а резюме — на 4%. Предлагаемая зарплата в продажах за месяц поднялась на 1,8% и составила 57,7 тыс. руб.

Также сохраняется нехватка кадров в сфере «производство, сервисное обслуживание». Здесь уровень конкуренции — 3,7 резюме на вакансию. За месяц он снизился сразу на 0,7 пункта, количество резюме соискателей снизилось на 6% при росте вакансий на 12%. При этом предлагаемая зарплата на производстве выросла на 5,4% и составила 74,1 тыс. руб.

В целом, отмечают эксперты, за прошедший месяц рынок труда Ульяновской области достиг конкуренции в 5,2 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем.

Андрей Васильев, Ульяновск