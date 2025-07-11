Часть мигрантов могут освободить от сдачи экзамена по русскому языку
Госдума 8 июля приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию работать по правительственной квоте. Проект поправок в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки.
Ослабление требований знания русского языка для мигрантов, приезжающих по квоте, вероятно, принимается для запуска пилотных проектов, в ходе которых иностранцев в РФ будут привозить сверх уже установленный квоты на отдельные территории. По данным «Ъ», первыми протестировать новый механизм смогут Подмосковье и Забайкальский край. Это, по мнению правительства, позволит решить проблему дефицита кадров — на нехватку работников, особенно на предприятиях промышленности, компании жалуются с конца 2022 года.
Как ранее писал «Ъ», пообщавшись с рядом кадровых агентств, российские компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой — из Индии, Пакистана или Северной Кореи. Однако существенным препятствием для их работы в РФ было требование о сдачи экзамена — даже при условии их работы на «закрытом» предприятии.
Поэтому, как следует из статистики МВД, приток работников из стран дальнего зарубежья в последние годы снижается. Если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120–130 тыс. человек, то впоследствии этот показатель сократился до 114 тыс. Квота на 2025 год, установленная Минтрудом, составляет 234,9 тысячи иностранных трудовых мигрантов из визовых стран.