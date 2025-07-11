Часть мигрантов могут освободить от сдачи экзамена по русскому языку

Госдума 8 июля приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию работать по правительственной квоте. Проект поправок в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки.

Ослабление требований знания русского языка для мигрантов, приезжающих по квоте, вероятно, принимается для запуска пилотных проектов, в ходе которых иностранцев в РФ будут привозить сверх уже установленный квоты на отдельные территории. По данным «Ъ», первыми протестировать новый механизм смогут Подмосковье и Забайкальский край. Это, по мнению правительства, позволит решить проблему дефицита кадров — на нехватку работников, особенно на предприятиях промышленности, компании жалуются с конца 2022 года.

Как ранее писал «Ъ», пообщавшись с рядом кадровых агентств, российские компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой — из Индии, Пакистана или Северной Кореи. Однако существенным препятствием для их работы в РФ было требование о сдачи экзамена — даже при условии их работы на «закрытом» предприятии.

Поэтому, как следует из статистики МВД, приток работников из стран дальнего зарубежья в последние годы снижается. Если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120–130 тыс. человек, то впоследствии этот показатель сократился до 114 тыс. Квота на 2025 год, установленная Минтрудом, составляет 234,9 тысячи иностранных трудовых мигрантов из визовых стран.

Анастасия Мануйлова, Полина Мотызлевская