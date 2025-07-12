Отчаянный палач

27 июня в Токио был повешен Такахиро Сираиси — молодой человек, ни имени, ни внешности которого не помнили даже его школьные друзья. В историю он войдет под газетным прозвищем «убийца из Twitter». Его казнь стала первой для Японии за последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

— Что ты чувствуешь после вынесения приговора?

— Ничего необычного.

— А в тот момент, когда ты услышал вердикт?

— Честно? Я ни о чем не думал. До этого мне казалось, что я, возможно, что-то почувствую. Но, как ни странно, я не потел, сердце у меня не колотилось. Я прекрасно знал, к чему все идет.

Такахиро Сираиси сидит за столом в комнате для свиданий в следственном изоляторе Татикавы. Напротив него — репортер «Майнити Симбун» Кадзуки Могами. На календаре — 16 декабря 2020 года. Это их третья встреча. Днем ранее суд Токио приговорил его к смертной казни за убийство девяти человек в период с августа по сентябрь 2017 года. Это одно из самых страшных и резонансных дел в современной истории Японии. А сам Сираиси получил прозвище в СМИ — «убийца из Twitter».

Сочувствующий палач

Полночь 23 октября 2017 года. Неподалеку от железнодорожной станции Садубай в Дзаме на камеру наружного наблюдения попадает Аико Тамура. Девушка с темными волосами до плеч в бежевой куртке идет по улице и улыбается. Рядом с ней идет такой же жизнерадостный парень в очках — Такахиро Сираиси.

Парочка познакомилась в Twitter. Оба они хотели одного и того же — умереть. По крайней мере, в этом Аико убеждал таинственный интернет-знакомый.

У Аико были проблемы с социализацией с раннего детства. Она избегала людей, запиралась в своей комнате, а с сентября 2017-го жила в интернате. Разумеется, в отдельной комнате. Параллельно она стала публиковать в Twitter свои размышления — о беспомощности, одиночестве и отчаянии. Однажды к ней в комментарии пришел человек с ником @Kubitsurishi (с японского — палач). Такой же отчаявшийся и печальный. Несколько дней они обменивались сообщениями, пока Аико не призналась своему новому знакомому: «Я решила умереть». «Я тоже хочу этого»,— ответил «палач», за интернет-образом которого скрывался Сираиси. Четыре часа спустя, в ночь на 24 октября, они наконец встретились.

На следующий день брат Аико попытался связаться с сестрой. Он жил в нескольких километрах от нее, но постоянно приезжал ее навестить. Они вместе ходили куда-то поесть, гуляли в парке, а Рождество 2017 года он обещал сделать для нее «экстравагантным» и незабываемым. Вот только теперь она не отвечала на его звонки.

Брат прождал положенные законом три дня и отправился в полицию, чтобы заявить о пропаже человека. По данным национального полицейского управления, в год в Японии подается 80 тыс. заявлений об исчезнувших близких и знакомых. Но, как отметил один из офицеров полиции, заявление брата Аико обернулось «делом, не виданным за всю историю Японии».

Дом с вентилятором

30 октября примерно в 16 часов офицеры полиции шли по пятам за Сираиси от железнодорожной станции до самого дома, где он снимал квартиру. Слежки он не заметил. Но вскоре, после того как он вошел в дом, в дверь постучали.

— Такахиро Сираиси? Мы разыскиваем Аико Тамуру.

— Никогда не слышал этого имени.

— Вы переписывались с ней в Twitter, у нас есть доступ к ее аккаунту. Вы должны были встретиться.

— Что ж, возможно. Но мы так и не виделись с ней.

— Записи с камер наблюдения говорят об обратном. Такахиро, перестаньте отпираться.

— Что ж… она прямо тут.

Сираиси, уже впустивший полицию, указал на холодильник у входной двери. Открыв его, офицеры обнаружили отрубленную голову, закопанную в наполнитель для кошачьего туалета. Как выяснили офицеры, голова действительно принадлежала Аико Тамуре. Сираиси задержали. Он не оказал сопротивления.

В участке Сираиси признался, что заманивал жертв к себе домой, усыплял или спаивал, затем насиловал и убивал. В квартире были обнаружены останки восьми девушек в возрасте, как позднее было установлено, от 15 до 26 лет и одного юноши. Его серийному убийце пришлось убить, так как тот знал о связах Сираиси с одной из жертв.

В ходе обыска также нашлись два кухонных ножа, кухонные ножницы, пила и шило со следами крови, а также пластиковые стяжки и веревка, с помощью которых Сираиси связывал жертв.

С его точки зрения, после убийства оставалась только одна проблема — что делать с телами. Вынести их из дома, где живет множество соседей, и выбросить в ближайший мусорный контейнер было бы худшей идеей, размышлял Сираиси. Оставалось только одно — расчленить тела, чтобы сделать их менее заметными, и спрятать у себя дома. Убийца не выключал вентилятор круглыми сутками, чтобы скрыть запах разложения. Но, как затем рассказывали соседи, это не очень-то помогало — из его квартиры всегда воняло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Дзаме, где Такахиро Сираиси снимал квартиру площадью 13,4 кв. м. В ней офицеры полиции обнаружили останки тел девяти жертв маньяка

Фото: Masanobu Nakatsukasa / The Yomiuri Shimbun / AFP Дом в Дзаме, где Такахиро Сираиси снимал квартиру площадью 13,4 кв. м. В ней офицеры полиции обнаружили останки тел девяти жертв маньяка

Фото: Masanobu Nakatsukasa / The Yomiuri Shimbun / AFP

Кошелек и жизнь

Такахиро вырос в Дзаме с родителями и младшей сестрой. Тихий, неприметный, скромный. Словно всегда чужой. Он никогда не был душой компаний — ни в школе, ни в спортивных секциях, ни дома. А во время полицейских опросов никто из его бывших одноклассников не смог вспомнить, кто это.

После девятого класса Такахиро перешел в школу в Йокогаме и стал подрабатывать в местном супермаркете. Поступить в университет он не смог и остался работать в магазине. Никогда не опаздывал, не пропускал смены без объяснений и больше двух лет был образцовым сотрудником. Пока не уволился в поисках лучшей жизни и большего заработка. Его раздражало, что люди с высшим образованием зарабатывают больше него на той же должности.

Сменив несколько работ в Йокогаме, он переехал в Токио, где стал рекламным агентом в рекрутинговой компании. Та официально предлагала работу молодым девушкам в престижном бизнесе. Но за вывеской агентства, как это довольно часто бывает в Японии и не только, скрывались обыкновенные сутенеры. В феврале 2017 года в офис фирмы пришли оперативники. Хозяев «агентства» посадили. Сираиси отделался условным сроком, но получить новую легальную работу для него теперь стало несбыточной мечтой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время судебного процесса адвокаты Сираиси настаивали, что их позащитный убивал лишь тех, кто хотел покончить с собой. Однако сам обвиняемый опроверг эту теорию, заявив, что его интересовали лишь деньги жертв и удовлетворение сексуальных потребностей

Фото: JIJI Press / AFP Во время судебного процесса адвокаты Сираиси настаивали, что их позащитный убивал лишь тех, кто хотел покончить с собой. Однако сам обвиняемый опроверг эту теорию, заявив, что его интересовали лишь деньги жертв и удовлетворение сексуальных потребностей

Фото: JIJI Press / AFP

Соседи Сираиси довольно скоро узнали, чем он занимался, и ему пришлось переехать. Так он вновь оказался в родной Дзаме — всего в паре километров от родительского дома. Только теперь он снимал крохотную квартирку площадью в 13,4 кв. м.

Ему нужны были деньги, а работы все не было. «Я не знаю, зачем я живу»,— заявил он как-то отцу. И отправился в Twitter, где сначала просто писал на темы тщетности бытия и суицида, пока не наткнулся на таких же отчаявшихся. Среди них была Мидзуки Миура. Убивать ее Сираиси не планировал. Он хотел просто найти женщину, за счет которой смог бы беззаботно существовать. А отчаявшимися манипулировать куда проще, признавался Такахиро.

Уходя из родительского дома, Мидзуки Миура оставила записку, в которой говорилось, что она хочет жить одна. На самом деле она отправилась к Сираиси.

Тот убедил ее, что им, как двум потенциальным самоубийцам, стоит поселиться вместе, и даже получил от нее 500 тыс. иен ($4400) на аренду просторной квартиры. Все, казалось, складывалось как нельзя лучше. Но тут Мидзуки завела знакомство с 20-летним Сого Нисинакой. Сираиси забеспокоился, что его потенциальная спонсорша уйдет к другому, а заодно заберет деньги на новую квартиру. Нужно было что-то срочно предпринять.

«Мне было трудно решиться на это, но я ежедневно совершал противозаконные действия в рамках своей работы агентом и усвоил мысль о том, что проблема возникнет только в том случае, если тебя поймают»,— объяснял Сираиси во время судебного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жертвы «убийцы из Twitter», самой младшей из которых на момент гибели было всего 15 лет

Фото: Kyodo News Жертвы «убийцы из Twitter», самой младшей из которых на момент гибели было всего 15 лет

Фото: Kyodo News

Убив Мидзуки, начинающий маньяк, по его собственным словам, три дня не находил себе места. Не потому, что он сотворил. А от боязни быть пойманным. Но как только понял, что преступление может сойти ему с рук, почувствовал облегчение. И уверенность в том, что убийство пользовательниц Twitter, желающих покончить с собой,— идеальный способ заработка.

Жертвы порой разочаровывали Сираиси. Уже после убийства выяснялось, например, что у них с собой смешные суммы наличными, которых надолго не хватило бы. Приходилось искать в Twitter кого-то еще.

«Я использовал Twitter для поиска потенциальных жертв по ключевым словам вроде "я устала", "мне одиноко" и "я хочу умереть", потом подписывался на аккаунты авторов подобных постов и отправлял им личные сообщения. Легче убедить людей, у которых есть проблемы. Легче контролировать их. Если бы Мидзуки работала и зарабатывала для меня деньги, я бы стал домохозяином и ничего этого не произошло бы»,— рассказывал после приговора Сираиси журналисту «Майнити Симбун».

А единственной проблемой убийцы до самого ареста оказался тот самый новый парень Мидзуки. Через неделю после ее смерти он отправил сообщение Сираиси, так как знал, что тот видел ее последним. Убийца пригласил парня в дом. Дальше — все по уже отработанной схеме.

Не пойман — не жаль

Судебный процесс над «убийцей из Twitter» начался в октябре 2020 года. Адвокаты обвиняемого настаивали на том, что их клиент помогал отчаявшимся людям покончить с собой. Это другая статья уголовного кодекса и куда более мягкое наказание. Но сам подсудимый все опроверг и рассмеялся: «Ни одна из моих жертв не давала согласия».

Он полностью признал свою вину в убийствах, изнасилованиях и расчленениях тел девяти человек. Он признал, что некоторых из своих жертв не хотел убивать. Впрочем, никаких угрызений совести он не испытывал: «Если бы меня не поймали, я бы ни о чем сейчас не жалел».

В декабре 2020-го суд приговорил его к смертной казни. 27 июня 2025 года приговор был приведен в исполнение. Это была первая казнь в Японии за последние три года.

«Я дал распоряжение провести казнь после тщательного и всестороннего рассмотрения дела»,— заявил министр юстиции Кэйсукэ Судзуки на пресс-конференции за несколько часов до исполнения приговора. Для министра это было первое в жизни подобное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такахиро Сираиси знакомился со своими будущими жертвами в Twitter, предлагая тем помочь в самоубийстве или свести счеты с жизнью вместе с ним. Так он заманивал их к себе домой, где затем насиловал, убивал и грабил

Фото: twitter Такахиро Сираиси знакомился со своими будущими жертвами в Twitter, предлагая тем помочь в самоубийстве или свести счеты с жизнью вместе с ним. Так он заманивал их к себе домой, где затем насиловал, убивал и грабил

Фото: twitter

Убийца Мидзуки Миуры (21 год), Аико Тамуры (23 года), Акари Суды (17 лет), Курехи Исихары (15 лет), Нацуми Кубо (17 лет), Хинако Сарасины (19 лет), Хитоми Фудзимы (26 лет), Сого Нисинаки (20 лет) и Кадзуми Маруямы ждал своего приговора, ведя переписку с другими девушками теперь уже по обычной почте. Он надеялся, что за стенами следственного изолятора найдется та, которая захочет выйти за него замуж и навещать его, пока казнь не разлучит их.

«Вы, наверно, занятой человек… Поэтому я не говорю, что вы должны, но если вы придете ко мне… Если я пойму, что ко мне не придет ни одна девушка, то, может, мы встретимся в этот день. Но вы не обязаны. Я имею в виду, что сегодня может быть наш последний раз. Спасибо вам за все. Берегите здоровье, не подхватите коронавирус, продолжайте усердно работать и жить своей жизнью»,— сказал он репортеру «Майнити Симбун» на прощание.

Навещать серийного убийцу журналист после выполнения своего редакционного задания не стал. Ни одна девушка по переписке выйти замуж за «убийцу из Twitter» так и не согласилась.

Текст: Кирилл Сарханянц