В Черноземье 12 июля будет облачно, от +19°С до +37°С

В субботу, 12 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от +19°С до +37°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +19°C. Днем — до +30°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность с прояснениями, до +21°C. Днем будет переменная облачность, до +37°C.

В Курске на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — до +30°C. Днем — до +27°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачность, без осадков, до +30°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +36°C.

В Орле на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +19°C. Днем — до +28°C.

В Тамбове ночью синоптики прогнозируют облачность, без осадков, до +21°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +35°C.

Егор Якимов