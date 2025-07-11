За полгода в Ульяновской области из-за выезда не «встречку» погибли 12 человек

За шесть месяцев текущего года сотрудниками ГАИ Ульяновской области за нарушения при выезде на полосу встречного движения задержаны и привлечены к ответственности 3872 водителя, сообщила в пятницу Госавтоинспекция региона, подведя итоги полугодия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

за выезд на полосу встречного движения, по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения, В этих ДТП 12 человек погибли, 34 человека получили травмы различной степени тяжести.

Андрей Васильев, Ульяновск