«Вкладывать надо в людей, личности создавать!»

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель», заслуженный тренер России Михаил Рахлин рассказал о планах по расширению и развитию Школы спорта имени Анатолия Рахлина, поделился мнением о том, когда сборная страны по дзюдо на международных соревнованиях снова начнет выступать под российским флагом, и рассказал, как обратить трудности в новые возможности.

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Фото: Клуб Дзюдо Турбостроитель Михаил Рахлин

Фото: Клуб Дзюдо Турбостроитель

— Михаил, во второй половине июня в Будапеште состоялся чемпионат мира по дзюдо, на котором сборная Россия выступала в нейтральном статусе. Как вы оцениваете его итоги для российских спортсменов и для воспитанников спортивного клуба «Турбостроитель»?

— Начну издалека. И в советские, и в российские времена бывало, когда мы завоевывали по восемь медалей разного достоинства. В современной российской истории мы уже завоевывали три золотые медали. Но чтобы три золотые медали и две бронзовые — такое впервые. Это можно считать лучшим результатом за все времена, так как успех оценивается количеством золотых медалей. Тем приятнее, что из пяти медалей три петербургские — у спортсменов клуба «Турбостроитель», спортивной школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина. До Олимпийских игр у нас еще три года, и эти награды — хороший стимул, чтобы увереннее двигаться дальше.

— Губернатор Петербурга также отметил наших призеров.

— Для нас внимание Александра Дмитриевича Беглова является знаковым событием и большой ответственностью. Приятно, что губернатор Санкт-Петербурга лично чествует наших спортсменов, отмечает их успехи. В июне состоялась теплая дружеская встреча за чашкой чая в администрации города — Смольном. Александр Дмитриевич в юности занимался самбо и дзюдо и небезразличен к этим видам единоборств. Было приятно, когда во время чаепития он расспрашивал ребят о тех или иных нюансах поединков. Это говорит о том, что он тоже следил за чемпионатом мира. Болельщики, перед которыми нужно держать соответствующий уровень, и для меня как руководителя федерации, и для спортсменов — это дополнительная ответственность.

— В этом году сборная Украины по дзюдо снялась с чемпионата мира из-за того, что сборную Белоруссии допустили выступать с национальным флагом и с национальным гимном. Повлияло ли это как-то на дух соревнований и на результаты?

— Действительно, это свершилось. Впервые за долгое время на международных соревнованиях атлеты из Белоруссии выступили под своим флагом. Сборная Украины отказалась принимать решение Международной федерации дзюдо по белорусской национальной символике. Полагаю, инициаторами столь политизированного шага были не атлеты и даже не спортивные менеджеры. Скажу так, украинский демарш не испортил праздник. За восемь дней соревнований я ни разу не услышал ни единого комментария на эту тему.

— По вашим прогнозам, как долго еще сборная Россия по дзюдо будет выступать в нейтральном статусе?

— В кулуарах беседы ведутся. Допуск сборной Белоруссии с национальной символикой стал первым пробным шагом. Это вселяет надежду, что следующее подобное решение может быть принято в отношении российских спортсменов. Знаю, что ведется большая совместная работа Министерства спорта России с Федерацией дзюдо России. Очевидно, что действия Международной федерации дзюдо были согласованы с новым руководством Международного олимпийского комитета. К слову, впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина — Кирсти Ковентри, титулованная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию,— которая не просто спортивный функционер, а знает спорт изнутри. Это вселяет надежду, что спортивная составляющая будет в приоритете.

Хочу, чтобы дзюдоисты стали первыми, кто откроет дверь допуска российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и с национальным гимном.

— Какие значимые соревнования должны пройти в этом виде спорта еще до конца года?

— Самые главные — чемпионат Европы и чемпионат мира — прошли. Теперь остались этапы «Большого шлема», Гран-при — рейтинговые турниры. Сборной команде Санкт-Петербурга в октябре предстоит участвовать в чемпионате России, который пройдет в Екатеринбурге.

— А какой ваш прогноз на чемпионат России для петербургских спортсменов?

— В прошлом году мы завоевали много наград в личном зачете и выиграли командные соревнования. Так что свой статус и свой уровень нам надо подтверждать. Но это не значит, что все произойдет само собой. Конкуренция большая, соперничество сильное. Оттого что мы в прошлом году были успешны, я думаю, что многие наши соперники стали лучше тренироваться и готовиться. Поэтому будет непросто, но мы будем прилагать все усилия, чтоб подтвердить статус лидеров российского дзюдо.

— Насколько широка сейчас география деятельности петербургского клуба «Турбостроитель»?

— Уже действуют семь площадок «Клуба Дзюдо Турбостроитель» в Санкт-Петербурге, открылись филиалы в Волхове и Горно-Алтайске, появляются международные проекты. Сегодня «Турбостроитель» присутствует в Аддис-Абебе и Гаване. Мы смотрим, ищем в городах, регионах, где есть личности, где наши проекты потенциально интересны и будут поддержаны, и потихоньку, шаг за шагом, движемся в этом направлении.

— А в других странах?

— За рубежом мы пошли иным путем: там продвигаем самбо. Развиваем нашу национальную повестку, скажем так. Все-таки дзюдо — это японский вид спорта. А мы сделали упор на самбо, потому что это наш отечественный вид спорта.

В проекте «Самбо в граните» мы объединили спортивную повестку с научной. Получилась синергия науки, спорта и образования. Первой страной, где наша инициатива была воплощена в жизнь, стала Эфиопия. В прошлом году совместно с «Русским домом» в Аддис-Абебе был открыт научный спортивный центр, где проходят тренировки по самбо. Затем такой же центр мы открыли на Кубе. В планах — развивать это направление и далее, в других странах. В ближайшей перспективе «Самбо в граните» будет представлено в Белоруссии. В 2026 году состоится большой геологический форум в Узбекистане, на котором мы готовимся рассказать о наших достижениях.

— В прошлом году в Калининском районе Петербурга был открыт спортивный комплекс имени вашего отца, где спортсмены занимаются в четырех дисциплинах: дзюдо, художественная гимнастика, фехтование и стрельба. Ну, с дзюдо все понятно. Почему были выбраны оставшиеся три вида спорта?

— Когда только начинался проект, был выделен участок земли, я понял, что здесь можно построить большой спортивный комплекс. Тогда было принято решение о расширении направлений подготовки спортсменов, помимо нашего вида — дзюдо. К вопросу я подошел обстоятельно: изучил, посмотрел, какие виды спорта в Петербурге имеют давние традиции, хорошую историю, достижения, высококлассные тренерские кадры, но у которых не хватает материально-технической базы, чтобы развиваться. Я остановился на фехтовании и художественной гимнастике. А когда стали проектировать здание, коллеги в городском комитете по спорту предложили мне взять под свой «патронаж» пулевую стрельбу. В итоге в новой школе функционируют три современных тира.

Спустя год, когда инфраструктура запущена и успешно работает, понимаю, что оказался прав. Нам еще многое предстоит усовершенствовать, но радует, что школа уже живет полной жизнью.

— Скажите, насколько велик интерес родителей, чтобы отдавать детей заниматься этими видами спорта? Ведь, мягко говоря, это не футбол и не хоккей, где с талантом можно не только добиться результатов, но и стать миллионером.

— На самом деле очень удивительно, но количество желающих заниматься во много раз превышает наши возможности. Может быть, свою роль сыграла нехватка спортивных объектов в этой локации.

Занимаясь теми видами спорта, где можно заработать, нужно помнить: там и вкладываться надо. Не каждый родитель может позволить себе это. В нашей школе представлены абсолютно доступные виды спорта. С экипировкой мы помогаем. В чем еще уникальность нашей школы? Дети с разными данными, физическими способностями могут пробовать себя в разных видах активности.

Хочется контакта и соперничества — иди в борьбу. Хочется соперничества, но избегаешь физического контакта — выбирай фехтование. Не любишь прямого соперничества, но честолюбив и склонен к лидерству — есть секция пулевой стрельбы. У тебя склонность к хореографии, пластичность и соответствующие физические данные — занимайся художественной гимнастикой.

У нас есть примеры, когда люди пробуют один вид спорта, переходят на второй и остаются в третьем. Это такая классическая, старая добрая советская модель, когда ребенок мог попробовать десять кружков, чтобы найти себя, раскрыть свои таланты.

— А сколько сейчас детей занимается в школе?

— Около 1200.

— Насколько велик конкурс?

— В первую неделю после открытия количество желающих в несколько раз превысило ресурсные возможности школы. За одну неделю!

— Через какой период вы ждете первых результатов от спортсменов, которые начали заниматься именно в этой школе?

— Я могу сказать про дзюдо. В других видах спорта — своя специфика. Три года нужно для создания рабочей детской группы. Лет через пять появляются результаты городского уровня. Но так как в эту школу, помимо малышей, пришли сформировавшиеся спортсмены и их тренеры, то по некоторым видам спорта наши воспитанники уже сейчас демонстрируют успехи. Так, спортсмены отделения пулевой стрельбы успешно выступают на международных стартах и чемпионатах России. Несколько тренеров по художественной гимнастике перешли к нам с подготовленными, достойного уровня девочками. Сегодня школа и ее команда достигли немалых успехов.

— У спортивной школы имени вашего отца есть проект создания в Курортном районе Петербурга круглогодичной загородной спортивной базы. Вы можете озвучить какие-то параметры этого проекта?

— Речь идет о двух проектах по расширению и развитию Школы спорта имени Анатолия Рахлина. Причем это не загородные базы, а именно спортивные школы круглогодичного пользования.

Первый — филиал школы в Зеленогорске на четыре вида спорта: фехтование, настольный теннис, дзюдо… Про четвертый пока не скажу. Не хочу раскрывать секрет. Он уже прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение. Надеюсь, в этом году начнется строительство. Филиал будет расположен на территории заброшенного советского детского садика. Планируем построить четыре отдельных здания и домики для проживания.

Второй — также в Курортном районе, в Смолячково, на побережье Финского залива. Тоже бывший детский оздоровительный лагерь. Там мы планируем создать школу-интернат и базу круглогодичной олимпийской подготовки. Это масштабный проект, и пока еще он находится на экспертизе.

— Если не секрет, каков предполагаемый объем инвестиций в каждый из этих проектов, финансирование?

— Я могу сказать только про филиал школы в Зеленогорске. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Финансирование — городское, притом что у города много обязательств — и в связи с СВО, и социальных: развитие промышленности, образования, медицины, транспорта. Петербург должен развиваться.

— А на какое количество спортсменов рассчитана школа в Зеленогорске?

— Около 400 детей там сможет заниматься. Предполагаю, что всех желающих, жителей Курортного и Приморского районов, школа сможет вместить.

— Говоря о нашей петербургской школе в Калининском районе, сколько времени прошло с момента появления идеи до открытия?

— Десять лет. Долгое время выбирали участок земли и согласовывали. Затем много времени ушло на общение с горожанами, некоторые из которых не верили в наш проект. А построили быстро. Сейчас школа работает, внутри и вокруг кипит жизнь. Как будто она всегда была на этом месте.

— На недавней встрече Владимира Путина с министром спорта Михаилом Дегтяревым был поднят вопрос поборов в спортивных школах. И тогда Владимир Владимирович сказал, что если бы он и его семья находились в нынешних условиях, то он вряд ли бы смог получить звание мастера спорта СССР по самбо и мастера спорта по дзюдо. Как вы можете это прокомментировать?

— Это абсолютная правда. Советская реальность предоставляла больше возможностей, помогая талантливым детям раскрываться и реализовываться. Не было коммерческих видов спорта, и многие могли выбиваться. Да, советский спорт был доступнее и более справедливым. Жили все так или иначе одинаково. Но все равно существовали и подводные камни. Я видел в записях отца, где у него был расписан семейный бюджет и в нем отдельной строкой: «Столько-то рублей спортсменам на питание, экипировку, командирование». Совсем убрать деньги из спорта невозможно, считаю. Только тратить их следует более разумно, научиться правильно распоряжаться деньгами, легально и в рамках закона. Какие минусы у всего этого? Открывается большое количество коммерческих неаккредитованных, неофициальных залов и клубов.

— И соревнования.

— В нашем виде спорта — сплошь и рядом. Наша федерация пытается навести порядок на территории Санкт-Петербурга. Но что сделали «нелегалы»? Они ушли в Ленобласть и развиваются там. Их тренеры и судьи часто не имеют прав на такую деятельность, спортивные площадки не соответствуют требованиям для проведения соревнований и так далее. Это отъем денег у населения и часто — сломанные спортивные судьбы у детей, которые уже в юношеском спорте устают от него, изнашиваются физически и психологически из-за полученных травм. Владимиру Владимировичу и остальным ребятам его поколения повезло встретить «своего тренера» — наставника и учителя, сумевшего воспитать в них такие качества, которые помогали им не только на татами, но и в жизненных ситуациях.

— Как вы сказали, в некоторых видах спорта, легальных, все-таки деньги требуются и на занятия, и на продвижение подрастающих спортсменов. Как быть молодым талантам, самородкам, которые грызут землю, но у которых, может быть, не такая хорошая материальная база, материальное обеспечение?

— Либо ты понимаешь, что это твое, и все — идешь вперед к своей цели, преодолеваешь препятствия, трудности. У Путина не было никаких социальных лифтов. Это судьба. Сильными нас делает умение преодолевать поражения, а мудрыми нас делают потери. Только когда ты теряешь, ты чаще начинаешь задумываться о происходящем. Если ты потерял, но перетерпел, поднял голову и пошел дальше, то становишься сильнее, тебя уже сложнее сломить. Ты выбрал свой путь, создал свою команду, получил навыки, приобрел опыт и, пока хватает энергии, идешь вперед. У моего отца жизненной энергии было больше, чем у некоторых молодых. Бывало, здесь, в кабинете, сижу, смотрю в окно: он через дорогу переходит — худой, уставший пожилой человек. Издалека даже не узнал бы его. Приходит сюда, садимся пить чай, начинаем разговаривать, и в каждой сказанной им фразе, мысли столько энергии, силы, что рядом с ним я вдруг начинаю чувствовать себя «маленьким»!

К слову о роли личности в истории. Мы сейчас пытаемся пиаром заменить все. Например, выделяется бюджет на спорт. На условный рубль проводится массовое мероприятие. Из этого рубля 90 копеек вкладывается в воздушные шарики, пепси-колу с попкорном, массовку и пресловутый PR. После этого ответственные люди отчитываются: «Все прошло на высоком уровне». Но пепси-колу выпили, шарики улетели. С чем мы остались? С маленьким следом в интернете. А вкладывать надо в людей, личности создавать! Личности эти — тренеры и спортсмены — поведут за собой. Владимир Путин же сказал: «Развивайте детско-юношеский спорт!» Если мы будем выращивать собственных героев, чемпионов, то в дальнейшем они своим примером «зацепят» сердца многих мальчишек и девчонок, привлекут молодежь в спорт. Только тогда у нас появятся новые Кондрашины, Платоновы, Кузнецовы, Мишины, Москвины, Кошкины, Алексеевы, Рахлины, которые создавали чемпионов, воспитывали и вели за собой.

В бюджете Санкт-Петербурга заложено немало денег на развитие спорта. От спортивных чиновников я часто слышу: «Сегодня большую часть международной, российской, городской спортивной повестки делает дзюдо». Причем все — за условные 10 рублей, которые расходуются петербургским спорткомитетом на вид спорта дзюдо. Те же 10 рублей — гонорар предпоследнего спортсмена в игровом виде спорта, который зачастую не играет и с большой вероятностью не имеет российского гражданства. Но у нашей федерации есть конкретные цели и задачи, которые мы решаем. А у меня есть свой путь, и я по нему иду!

Беседовал Андрей Ершов