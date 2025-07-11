«Москве предлагают смягчить позицию»

Будем ждать — так в Кремле прокомментировали обещание президента США сделать важное заявление по России в понедельник, 14 июля. Глава Белого дома отметил, что разочарован действиями Москвы, но не раскрыл содержание своего предстоящего выступления. Источники СМИ при этом не исключают введения новых санкций. Кроме того, Трамп раскрыл новую схему поставок американского оружия Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что самое важное президент США уже сказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп не просто обещал сделать важное заявление по России в понедельник, он еще предпочел ситуацию подвесить, что вдвойне неприятно. То есть не раскрыл содержание будущего спича, а дал повод самим попытаться догадаться, грубо говоря, понервничать. Как известно, нет ничего хуже, чем догонять и ждать, находясь при этом в состоянии неопределенности. Это известный прием давления на конкурента или партнера по переговорам.

Судя по всему, России предоставлена возможность за два дня смягчить позицию по украинскому урегулированию и сформировать новую «дорожную карту» — сделать то, о чем накануне говорил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским коллегой в Куала-Лумпуре. К слову, некая измененная российская концепция в Вашингтон отправлена. Сергей Лавров данный факт подтвердил, но при этом отказался раскрыть содержание. Министр иностранных дел РФ так же, как и Трамп, отметил, что хочет сделать сюрприз общественности.

Интересно другое: президент США также подтвердил, что продолжит поставлять оружие Украине, и, более того, озвучил формулу того, как все это будет выглядеть. Что опять же крайне неприятно — договоренность об этом была достигнута на саммите НАТО еще в конце июня. Иными словами, то, что Белый дом не собирается отказываться от поддержки Киева, было известно достаточно давно. А все эти истории с приостановками, заморозками и так далее — не более чем дымовая завеса. Общий смысл такой: Америка поставляет или продает оружие именно альянсу, который затем отправляет его далее адресату. НАТО становится оператором военной поддержки Украины, что, естественно, непосредственно приближает эту страну к указанному военному блоку. В реальности это уже не гипотетическое партнерство, как раньше, а совместная работа. Как это еще назвать?

Однако идем дальше. Агентство Reuters сообщило о том, что Трамп одобрил пакет собственной американской военной помощи Киеву на $300 млн. То есть это уже поставка новой республиканской администрации, а не старые контракты времен Джо Байдена. Впрочем, официальных подтверждений на этот счет не поступало. Кроме того, спецпосланник президента США генерал Кит Келлог объявил, что отправляется в украинскую командировку, где намерен пробыть целую неделю. И еще нужно напомнить, что с высокой долей вероятности Конгресс одобрит новый пакет антироссийских санкций, но даст возможность президенту вводить его в действие или отменять по своему усмотрению.

Кремль между тем продолжает воздерживаться от прямой критики 47-го президента США, не жалея при этом эпитетов в отношении неконструктивной Европы.

Россия, со своей стороны, будет ждать того самого заявления, благо время осталось немного. С высокой долей вероятности Москве предлагается, как это было сказано выше, смягчить позицию, и тогда все враз остановится: не будет ни оружия, ни НАТО, ни разрушительных санкций. В целом от прогнозов по традиции воздержимся, ибо ситуация меняется практически каждый день.

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Дмитрий Дризе