Париж и Лондон раскидают мигрантов между собой

Одним из важных итогов госвизита президента Франции Эмманюэля Макрона в Великобританию стало соглашение о новых правилах приема и депортации иммигрантов. Как пообещал на совместной пресс-конференции британский премьер Кир Стармер, отныне «мигранты, прибывающие на лодках, будут задерживаться и быстро возвращаться во Францию». Но взамен Лондон обязался принимать у себя людей с законными основаниями на проживание в стране. Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов сомневается, что очередная попытка остановить наплыв нелегалов через Ла-Манш с берега Франции будет особо эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Париж и Лондон, как сообщается, близки к подписанию соглашения «Один туда, другой сюда» (One in, one out). Эта схема позволит Великобритании депортировать во Францию часть переплывших оттуда Ла-Манш иммигрантов, но взамен Лондон должен принять из Пятой республики тех, кто имеет право на проживание в стране — в частности, по семейным обстоятельствам. Идея состоит в том, чтобы разрушить модель работы контрабандистов, показав: иммигранты в любом случае далеко не уплывут.

Справиться с потоком мигрантов через Ла-Манш Соединенному Королевству не удавалось ни до «Брексита», ни после. В 2019 году Великобритания даже направляла в пролив военные корабли, но это нисколько не повлияло на решимость иммигрантов, собиравшихся на французском побережье перед последним броском.

Согласно последней статистике, с 7 июля 2024 года по 6 июля 2025 года около 45 тыс. человек сумели добраться до британского побережья.

Меняется только состав мигрантов. В 2019 году лидировали выходцы из Ирана и Ирака, сейчас — в основном беглецы из Афганистана, Ирана, Сирии и Эритреи. Когда-то они прятались в кузовах грузовиков, в вагонах, пересекавших Евротоннель, или пробирались на паромы. Но с усилением контроля на транспортных узлах у них осталась лишь одна лазейка — сам Ла-Манш, самый узкий в районе французского города Кале: всего 33 км.

На пути через Ла-Манш им угрожает непогода, чудовищное состояние надувных лодок и жадность контрабандистов, которые готовы пустить на лодку столько человек, сколько туда влезет. Хотя несчастных случаев относительно немного по сравнению с количеством попыток — в 2024 году в проливе погибло 78 человек. Как только набитая людьми лодка выходит в море, преследовать и останавливать ее нельзя, если она сама не подаст сигнал бедствия. Международное морское право требует, чтобы лодки не топили, а спасали.

Французская полиция, которая по соглашению с британцами и при их финансировании «держит берег», раньше могла останавливать иммигрантов только на пляже. Контрабандисты, зная это, организовали систему «такси-лодок», ожидая пассажиров в море — те добирались до лодок практически вплавь. По новым правилам полиция и жандармерия теперь имеют право не просто наблюдать за отплытием, но и действовать не только на суше, но и на воде. Недавно на пляже под Кале жандармы прямо перед камерами ножами изрезали борт резиновой лодки, переполненной иммигрантами. Пассажиры попрыгали за борт и побежали обратно на берег — до следующей попытки.

Для Парижа и президента Макрона новая «миграционная сделка» с британцами стала попыткой продемонстрировать, что Франция не просто патрулирует побережье, но и активно участвует в политическом урегулировании проблемы.

Но далеко не все от этого в восторге. Глава региона О-де-Франс «республиканец» Ксавье Бертран назвал соглашение «плохим для Франции и отличным для британцев». По его словам, «они выбирают, кто к ним приедет, а нам остаются те, кого они не хотят». Мэры прибрежных городов также обеспокоены. Отчасти стремление мигрантов как можно скорее оказаться по другую сторону Ла-Манша играло на руку местным жителям, уставшим от диких лагерей. Теперь же им предстоит не только провожать «понаехавших», украдкой потирая руки, но и встречать возвращенных.

Соглашение еще предстоит утвердить в Еврокомиссии: ведь депортировать — значит возвращать в первую страну въезда, будь то Италия, Испания или Греция. А там уже начали выражать обеспокоенность: никто не хочет быть пунктом приема отбракованных Британией нелегалов.

Так что, возможно, это и не «большая сделка», как ее старается представить британский премьер Кир Стармер, хотя шаг, безусловно, символический. Вопрос только в том, остановит ли новая формула «один туда, другой сюда» тех, кто уже стоит на французском берегу и смотрит на британский, который все еще кажется ближе, чем есть на самом деле. В день торжественного объявления политиков о начале новой эры более 250 иммигрантам удалось пересечь пролив и достичь британских берегов в Дувре.

Алексей Тарханов