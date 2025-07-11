Фестиваль «Джаз на Зеленом острове» состоится в Липецке 9 августа

В Липецке 9 августа пройдет фестиваль «Джаз на Зеленом острове», который соберет известных исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущим мероприятия станет джазовый трубач и композитор Вадим Эйленкриг, выступающий с проектом Eilenkrig Crew.

Фестиваль откроет группа Dizzy Dutch Duck под управлением тромбониста Антона Боярских. Коллектив представит разнообразную программу, сочетающую полижанровость и свободную импровизацию. Следом выступит проект Александра Довгополого, участника Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, известного своими гармониями и мелодиями.

Особое внимание уделят выступлению New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова. Этот оркестр получил признание на российской джазовой сцене в 2021 году и был высоко оценен шведским композитором Матсом Холмквистом. Финалом фестиваля станет выступление австралийской певицы Фантине, обладающей уникальным голосом и опытом работы с такими артистами, как Дэйв Стюарт и Эрика Баду. С 2014 года она является приглашенной солисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

«Очень рад, что этот джазовый фестиваль снова пройдет в Липецке. Такие события делают культурную жизнь региона ярче, а зрители могут услышать выдающиеся коллективы. Уверен, что жители и гости Липецка получат незабываемые эмоции»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова