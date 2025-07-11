В Белгороде сбитый дрон повредил многоэтажку и четыре припаркованных автомобиля

В Белгороде на Харьковской горе, расположенной в южной части города, сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Однако осколками дрона были повреждены четыре автомобиля, гаражи, а также балкон и фасад многоквартирного жилого дома.

Территория вокруг места падения беспилотника оцеплена, на месте работают оперативные службы. Специалисты проводят обследование обломков дрона, а сотрудники управляющей компании составляют акты для организации восстановительных работ.