Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, из каких материалов изготавливаются награды для Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Высшая спортивная награда во многих видах спорта — это олимпийская медаль. Олимпийский чемпион — это титул, к которому спортсмены идут всю жизнь. Причем добираются до заветной ступени пьедестала далеко не все. Поэтому к изготовлению олимпийских медалей организаторы Игр относятся весьма трепетно: каждая страна старается внести свой вклад в дизайн и придумать свой материал, из которого будут изготовлены награды самого престижного спортивного форума в мире.

Один раз в далеком 1908 году медали были полностью золотыми. Сейчас это накладно, но организаторы подходят к процессу креативно. Например, в Париже в прошлом году в медали были интегрированы кусочки Эйфелевой башни — вроде как победители и призеры увезли с собой частичку Франции. В Токио в 2020-м было не так романтично — там все изготовили из металла, который получили, перерабатывая старую бытовую технику. В Альбервиле в 1992-м медали были из стекла. Россия на свои награды не поскупилась, сделав их одними из самых дорогих в мире по содержанию золота. А в годовщину падения метеорита в Челябинске у нас были разыграны семь медалей, которые содержали метеоритную пыль.

Самой же дорогой олимпийской медалью, которую когда-либо продавали за деньги, стала награда темнокожего американца Джесси Оуэнса, который на Играх в Берлине в 1936-м взял четыре золота и не позволил Гитлеру продемонстрировать миру превосходство арийской расы. Одна из этих наград в 2013-м ушла с торгов за $1,5 млн. Кстати, в 1936-м по возвращении в США темнокожего чемпиона даже не пустили на олимпийский прием — отмечать свои победы вместе с белыми он не имел права.

Теперь ждем, из чего будут изготовлены олимпийские награды в Италии в будущем году. Но главный вопрос: кто из наших спортсменов сможет эти медали завоевать, несмотря на все запреты и отстранения?

Владимир Осипов