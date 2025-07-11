Дистрибуторы потеряли аппетит к консервам

Крупнейший производитель консервов «Главпродукт» столкнулся с падением продаж. Это произошло после того, как активы перешли под управление государством, сейчас они находятся под контролем Росимущества. Ранее «Главпродукт» принадлежал предпринимателю Леониду Смирнову и американской Universal Beverage. После смены владельца холдинг стал ежемесячно терпеть убытки, пишет Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы компании. Агентство сообщает, что, несмотря на падение продаж, объем производства остался прежним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Теперь «Главпродукт» ищет новые рынки сбыта и предлагает экспортировать товар в Китай, страны Африки и Ближнего Востока. Неэффективность в продажах может быть связана с влиянием бывшего владельца «Главпродукта», предполагает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «Мы не обладаем достоверной информацией ни о точных причинах, ни о контрактах, которые ранее были заключены, ни о каналах дистрибуции. Мы видим, что ситуация носит крайне конфликтный характер, и сейчас передача объекта в Росимущество оспаривается бывшим владельцем. Соответственно, очевидно, что этот игрок имел свою подконтрольную или в части аффилированную сеть дистрибуции.

В Росимущество были переданы только производственные мощности, и бывший собственник может оказывать влияние на каналы, которые могут частично или полностью расторгать контракты на реализацию продукции.

Эта часть, по сути, не находится под контролем существующего менеджмента компании. Конечно, можно предположить, что люди не погрузились в процессы, в специфику компании, где-то были допущены ошибки, но едва ли за такой период они могли так значительно повлиять на объемы продаж, потому что контракты реализации всегда долгосрочные в этом сегменте. Также можно предположить, что рыночные игроки, видя то, что происходит с этой компанией, предпринимают попытки каким-то образом дистанцироваться. Но мы сейчас не обладаем информацией о том, какие именно контракты были расторгнуты или не исполняются».

В 2024-м во временное управление Росимуществу перешла часть компаний «Главпродукта». В марте этого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и арестовал остальные активы бизнесмена Леонида Смирнова. В иске отмечалось, что предприниматель с 2022-го по 2024 год вывел 1,3 млрд руб. на счета в американском банке. Сам Смирнов считает передачу бизнеса незаконной. Бывшие совладельцы Universal Beverage подали иск к Росимуществу.

Партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко считает логичным, что после перехода активов под управление государством продажи снизились: «Государство сейчас забирает собственность и перераспределяет ее, то есть Росимущество не может управлять промышленностью. Чем дольше компания находится под контролем государства непосредственно, тем сложнее этой компании приходится с точки зрения бизнеса. Нет ничего удивительного, с одной стороны, что бизнес-результаты ухудшаются. С другой, компания является живым организмом, там есть менеджеры, которые теряют мотивацию, бывшие собственники начинают как-то влиять, пытаться выводить какие-то активы.

Поэтому бизнес естественным образом переориентируется с ситуации, когда он просто зарабатывает деньги, и тогда показатели хорошие, на ситуацию выживания или трансформации. Чем дольше это длится, тем больше шансов просто компанию загубить. Я не могу сказать, что это какой-то общий тренд, что государство забирает компании и губит их, просто чем быстрее находится собственник, тем больше шансов, что все наладится. И еще многое зависит от сопротивления бывшего собственника. То есть если он сопротивляется сильно и пытается от бизнеса откусывать куски, какие может, это для для бизнеса, конечно, плохо».

В июне Минсельхоз потребовал от компании объяснений по спаду продаж, сообщают собеседники Reuters. “Ъ FM” отправил запрос в Росимущество и ожидает ответа.

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Егор Парфенов