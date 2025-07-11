Сильная жара задержится в Черноземье еще на сутки

В четырех регионах Черноземья, за исключением Курской и Орловской областей, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с возможным повышением температуры воздуха вплоть до +40°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Белгородской области с 9:00 до 21:00 12 июля ожидается температура воздуха на уровне +33…+38°С. Также в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гроз в тот же период и четвертого класса пожарной опасности из пяти возможных (с 21:00 11 июля до 9:00 13 июля).

В Воронежской области столбик термометра может подняться до +40°С с 6:00 до 18:00 12 июля. Кроме того, до 6:00 13 июля в регионе установится четвертый класс пожарной опасности, из-за которого объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Липецкой и Тамбовской областях температура воздуха, как считают синоптики, достигнет +38°С. Сильная жара ожидается там с 6:00 до 18:00 12 июля.

В Курской области с 21:00 11 июля до 9:00 13 июля напротив возможны ливни и грозы, с 9:00 12 июля до 9:00 13 июля — ветер с порывами до 20 м/с. Также до утра воскресенья в регионе будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Из-за этого в области объявлен желтый уровень погодной опасности. Такой же режим синоптики ввели в Орловской области, где с 9:00 до 21:00 12 июля прогнозируется град, с 21:00 11 июля до 9:00 13 июля — грозы и ветер до 18 м/с.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова