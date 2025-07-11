Газовики взыскали с ярославцев почти 2 млрд рублей долгов

В Ярославской области суды взыскали с физических и юридических лиц почти 2 млрд руб. в качестве долгов за газ. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Там рассказали, что с января по июнь 2025 года должникам-юрлицам выставлено претензий на 3,8 млрд руб., физлицам — на 452 млн руб. Ввиду неоплаты компания направила по части дел иски в суды для взыскания средств: с юрлиц — 2,8 млрд руб., с физлиц — 27 млн руб.

К настоящему моменту по делам юрлиц вынесено решений на 1,9 млрд руб., по делам физлиц — 16,8 млн руб. По остальным рассмотрение продолжается.

Алла Чижова