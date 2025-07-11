Минюст внес Йельский университет в реестр нежелательных

Минюст по решению Генпрокуратуры внес в перечень нежелательных организаций американский Йельский университет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала университет нежелательным на территории РФ 8 июля. В ведомстве заявили, что действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров» и дестабилизирует политическую обстановку в России. В частности, среди российских выпускников программы — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован).

После этого замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявлял, что в Йельском университете на платной основе может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации. Кроме того, административную и уголовную ответственность может повлечь также участие в мероприятиях университета и распространение информации о нем.

Полина Мотызлевская