В Марий Эл завершили расследование убийства матери и ее двух детей

Следственный комитет по Республике Марий Эл завершил расследование дела жителя Звенигово, обвиняемого в убийстве сожительницы и двух малолетних детей в январе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

По данным следствия, днем 21 января между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. В присутствии малолетних детей обвиняемый нанес женщине пять ножевых ранений в грудь. Чтобы скрыть преступление, он также убил детей, нанеся каждому ножевые ранения в область грудной клетки. Все потерпевшие скончались на месте.

После убийства мужчина похитил у погибшей 50 тыс. руб., телефон и банковские карты. С 21 по 23 января он тратил деньги с украденных карт на ставки в онлайн-казино, покупки в магазинах и переводы через мобильное приложение.

Обвиняемому предъявлены обвинения в убийстве трех лиц с особой жестокостью (п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже со значительным ущербом (п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд заключил его под стражу по ходатайству следствия.

В ходе расследования проведены обыски, экспертизы и допросы свидетелей. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов