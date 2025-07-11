ВШЭ: жесткие меры регулирования маркетплейсов могут снизить ВВП России

Развитие цифровых платформ в настоящее время опережает их правовое регулирование, считают авторы исследования Высшей школы экономики (ВШЭ). Из-за этого трудно оценить объем платформенной экономики и, как на нее влияет государственное регулирование.

По оценке исследователей, вклад цифровых платформ в ВВП России в 2024 году составил 5,5%. В результате моделирования авторы пришли к выводу, что применение даже одной жесткой меры, будь то контроль качества и скидок, установление статуса трудовых отношений вместо самозанятости, приведет к потере примерно 3,8-4,7 процентных пунктов ВВП до 2028 года. Сбалансированное же регулирование покажет быструю сходимость и импульс роста в 3,85 процентных пункта уже в 2025 году.

9 июля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о платформенной экономике. По словам авторов инициативы, маркетплейсы «стали регулятором для доступа на рынок производителей и продавцов продукции», при этом сами никакой ответственности не несут. Пакет содержит блоки, определяющие права потребителей, защищающие права бизнеса и регулирующие отношения платформы с ИП и самозанятыми. Первые законопроекты пакета могут вступить в силу в 2026 году.