В Казанском Богородицком мужском монастыре митрополит Кирилл освятил крест для купола возрождаемого храма Тульского образа святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на храм Николы Тульского установили освященный крест

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Казани на храм Николы Тульского установили освященный крест

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Восстановление исторических зданий Казанского монастыря началось в 2024 году. В феврале 2025 года охранный статус девяти объектов ансамбля повысили с местного до регионального значения. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божией Матери после ее обретения в 1579 году.

По словам председателя комитета Ивана Гущина, проект реализуется за счет меценатов при участии государства. Воссоздание происходит по реставрационным канонам — все элементы делают доподлинно. В 1940-х годах в здании размещалась табачная фабрика, в 1990-х произошли значительные утраты. Первым этапом стал демонтаж в рамках противоаварийных мероприятий, сейчас идет воссоздание исторических элементов.

21 июля ожидается визит патриарха Кирилла, который планирует ознакомиться с ходом реставрационных работ.

Анар Зейналов