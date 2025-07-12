Реплику императорской броши с аквамарином передали в Гохран

В День семьи, любви и верности российский ювелирный дом Chamovskikh передал в дар Гохрану реплику украшения царской семьи. Торжественная церемония прошла в гостинице «Метрополь», где руководитель Гохрана России Андрей Юрин и Александр Чамовских подписали соответствующее соглашение.

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Проект воссоздания исторической драгоценности приурочили к 130-летию венчания императора Николая Второго и Александры Федоровны. Оригинальная брошь, созданная мастерами фирмы Карла Фаберже, была преподнесена цесаревичем Николаем своей невесте принцессе Аликс Гессен-Дармштадтской в качестве свадебного подарка в 1894 году. В платиновой оправе сверкал образцовый аквамарин — уральский самоцвет c Адуйских приисков.

Известно, что будущий император приобрел драгоценность за три месяца до свадьбы. От той покупки сохранился чек на 1,1 тыс. руб., датированный 10 августа 1894 года и подписанный Хенрихом Вигстрёмом, одним из лучших ювелиров Фаберже. Александра Федоровна так любила эту брошь, что не расставалась с ней даже в заключении в Ипатьевском доме. Драгоценная вещь была с ней вплоть до момента трагической смерти 17 июля 1918 года.

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Мастера дома Chamovskikh не ограничились реконструкцией уникальной исторической драгоценности, но и переосмыслили ажурную оправу из белого золота. Получилась оригинальная брошь-трансформер. Место уральского аквамарина занял крупный квадратный самоцвет из Бразилии весом более 114 карат, обрамленный 672 бриллиантами круглой огранки.