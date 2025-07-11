Нефти переустановят потолок

Еврокомиссия готова предложить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. Чиновники в ЕС хотят от рыночных котировок автоматически отнимать по $15 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов. Кремль, в свою очередь, подчеркивал, что потолок цен никак не влияет на экспорт ресурсов. Предложение Еврокомиссии рассмотрят на этой неделе в рамках дискуссий о новом проекте пакета санкций против России. Однако некоторые члены ЕС пока не согласны с такими ограничительными мерами. Авторы инициативы попытаются убедить сомневающихся коллег в необходимости таких рестрикций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сейчас действует аналогичное ограничение в $60 за баррель. ЕС понимает, что ситуация на мировом рынке сырья изменилась, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Очень большие колебания цен на нефть. Недавно наша нефть стоила ниже $60 за баррель (это сорт Urals в основном) просто потому, что мировая конъюнктура такая была, а не из-за того, что мы вдруг стали соблюдать потолок цены. После заявлений Трампа о пошлинах было падение, потом она держалась на низком уровне, потом, когда был риск перекрытия Ормузского пролива, наоборот, цена подрастала, мы были выше $60. Есть всегда риск показать, что потолок цены не работает.

Сейчас Эстония, например, говорит, что не примет 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, если не введут новый потолок цены в виде $45 за баррель. Получается, ты потолок снизил, а российская нефть выросла в цене, и это еще раз покажет, что потолок не работает, значит, от чего-то другого зависят цены, и это не заставляет Россию продавать свою нефть дешевле. Принять новый потолок будет крайне сложно. Синхронности сейчас нет, и обсуждения даже нет. Скорее мы можем увидеть, что внутри Европы может установиться некая консолидированная позиция, что нужно гибкий потолок цены вводить. С другой стороны, они с этой позицией теперь могут выйти на уровень G7 и обсуждать с другими участниками, прежде всего, с Соединенными Штатами».

Колебания на рынках на фоне войны Израиля и Ирана сделали планку в $60 за баррель неактуальной, отмечает Reuters. Впрочем, новые санкции ЕС вряд ли серьезно ударят по российской экономике, считает эксперт нефтегазового рынка и доцент Финансового университета Валерий Андрианов: «Такие меры будут иметь очень низкую эффективность. Опыт введения предыдущих потолков цены на нефть показал, что данное ограничение практически не действует. Российский флот работает, невзирая на установленные потолки цен.

Данные ограничения, введенные Европой, будут беззубы, если их не поддержат США. Пока что нет признаков того, что Штаты присоединятся к такому потолку.

Но даже если предположить самый худший вариант, что это произойдет, то и в этом случае возможен обход данных ограничений. Те санкции, которые были введены Джо Байденом в начале нынешнего года, оказали некое негативное влияние на поставки российской нефти только в течение очень короткого периода, буквально нескольких месяцев. Потом удалось найти новые логистические цепочки, привлечь танкеры, не входящие в санкционные списки, а дисконт на российскую нефть увеличился на очень короткий период. Я думаю, в случае каких-либо новых ограничений со стороны Европейского союза повторится опять этот сценарий».

Четыре источника в ЕС рассказали Reuters, что Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит скорректировать ограничение с учетом изменений мировых цен на нефть. Пока неясно, какой будет максимальная цифра, но отправной точкой может стать сумма примерно в $45 за баррель, уточнил один из собеседников информагентства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак