На совете по предпринимательству обсудили поддержку и развитие инновационных компаний Прикамья

Руководство пермских ГК «Техзор» и ООО «Компонетика» представили на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата свою продукцию и перспективные планы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам гендиректора группы компаний «Техзор» Андрея Бородкина, сегодня в портфеле предприятия порядка 45 млн кв м строительных площадей по всей России, подключенных к информационной системе «Техзор» (оцифровка строительного контроля). Также в системе оцифровано проведение приемки работ: внедрены чек-листы на всех стадиях, на этапе работы с помещениями «Техзор» формирует «шахматку», где по каждой квартире можно посмотреть всю историю строительных работ. В числе предложений, которые в ходе совета Андрей Бородкин — активное продвижение информационной системы на территории Прикамья и ее популяризация для региональных и федеральных застройщиков.

Компания «Компонетика», которая также презентовала свою продукцию, специализируется на монтаже печатных плат, поставке электронных компонентов и разработке электронных изделий. Уже выпущено более 46 тысяч плат различной сложности. «Наша компания вносит свой вклад в достижение технологического суверенитета России и Пермского края, — рассказал директор ООО «Компонетика» Игорь Цаплин. — За 2024 год мы помогли 11 российским компаниям разработать собственные электронные продукты, 15 компаниям – произвести MVP и промышленные образцы будущих продуктов, более чем для 100 компаний – произвели качественные электронные устройства. Предприятие развивается как серийное контрактное производство электроники, работая с крупными, средними и малыми компаниями, фокусируясь на высоком качестве изделий и уделяя особое внимание в работе с клиентами. При этом «Компонетика» развивается за счет собственных средств, постоянно инвестируя прибыль в дальнейший рост предприятия». По словам господина Цаплина, компания намерена активно сотрудничать с региональными и федеральными органами власти для привлечения займов на более эффективное развитие.

Губернатор Дмитрий Махонин пригласил предпринимателей стать активными участниками всероссийских форумов и выставок, которые проходят на территории Прикамья с участием федеральных экспертов и участников рынка. Также глава региона призвал предпринимателей обратить внимание на строящийся на территории нового межвузовского кампуса Технопарк, площадка которого может рассматриваться компаниями в качестве локации для производства и коллаборации с научным сообществом региона для создания новых инновационных продуктов и решений.