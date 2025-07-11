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Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония прошла на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, орден актрисе вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Госпожа Фрейндлих стала кавалером почетного ордена за большой вклад в отечественную культуру и искусство и многолетнюю деятельность в этой сфере. «Всю свою жизнь — мне посчастливилось — я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением» — сказала в ответном слове актриса (цитата по ТАСС).

Алиса Фрейндлих была удостоена звания «Народная артистка СССР» в 1981 году. Госпожа Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Всенародную известность ей принесли роли в фильмах «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Сталкер».

Фотогалерея

Жизнь и карьера Алисы Фрейндлих

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«Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование» &lt;br>Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера немецкого происхождения Бруно Фрейндлиха

«Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование»
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера немецкого происхождения Бруно Фрейндлиха

Фото: Из личного архива Алисы Фрейндлих

Вскоре немцев из города начали выселять. «Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры — всем им пришлось уехать из Ленинграда. Папин брат с женой были арестованы — много позже мы узнали, что их расстреляли», — позже вспоминала актриса &lt;br>На фото: родители Алисы Фрейндлих

Вскоре немцев из города начали выселять. «Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры — всем им пришлось уехать из Ленинграда. Папин брат с женой были арестованы — много позже мы узнали, что их расстреляли», — позже вспоминала актриса
На фото: родители Алисы Фрейндлих

Фото: Из личного архива Алисы Фрейндлих

После войны Алиса Фрейндлих с матерью уехала в Таллин, но вновь вернулись в Ленинград в 1948 году. После окончания школы она поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского &lt;br>На фото: спектакль по пьесе Ольги Берггольц «Рождены в Ленинграде» (1961)

После войны Алиса Фрейндлих с матерью уехала в Таллин, но вновь вернулись в Ленинград в 1948 году. После окончания школы она поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского
На фото: спектакль по пьесе Ольги Берггольц «Рождены в Ленинграде» (1961)

Фото: Александр Гладштейн / РИА Новости

После учебы Фрейндлих работала сначала в Ленинградском театре имени В. Ф. Комиссаржевской, а затем в театре имени Ленсовета, где познакомилась с режиссером Эльдаром Рязановым. Наиболее известной работой тех лет стала постановка «Малыш и Карлсон», в котором актриса сыграла Малыша (сцена из спектакля на фото)

После учебы Фрейндлих работала сначала в Ленинградском театре имени В. Ф. Комиссаржевской, а затем в театре имени Ленсовета, где познакомилась с режиссером Эльдаром Рязановым. Наиболее известной работой тех лет стала постановка «Малыш и Карлсон», в котором актриса сыграла Малыша (сцена из спектакля на фото)

Фото: РИА Новости / Рыбаков

Алиса Фрейндлих в роли невесты на съемках фильма «Приключения зубного врача», 1965 год

Алиса Фрейндлих в роли невесты на съемках фильма «Приключения зубного врача», 1965 год

Фото: РИА Новости

Настоящий успех к актрисе пришел после исполнения роли Людмилы Калугиной — «Мымры» — в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977 год, кадр из фильма на фото)

Настоящий успех к актрисе пришел после исполнения роли Людмилы Калугиной — «Мымры» — в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977 год, кадр из фильма на фото)

Фото: РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем «Вишневый сад» в московском театре «Современник», 1981 год

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем «Вишневый сад» в московском театре «Современник», 1981 год

Фото: РИА Новости / Петрухин

Наиболее успешной киноработой 1980-х годов для актрисы стала съемка в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница» (кадр на фото)

Наиболее успешной киноработой 1980-х годов для актрисы стала съемка в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница» (кадр на фото)

Фото: РИА Новости / Сергей Иванов

C развалом Советского Союза наступил кризис в кинематографе. Как и многих советских актеров Фрейндлих некоторое время не приглашали в кино

C развалом Советского Союза наступил кризис в кинематографе. Как и многих советских актеров Фрейндлих некоторое время не приглашали в кино

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

«Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же &quot;горшочник&quot;, чтоб вместе выращивать герань»&lt;br> На фото: Алисе Фрейндлих и Алексей Баталов, 2000 год

«Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же "горшочник", чтоб вместе выращивать герань»
На фото: Алисе Фрейндлих и Алексей Баталов, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В течение 10 лет Алиса Фрейндлих не снималась в кино и вернулась на экраны только в 2004 году в фильме «На Верхней Масловке». Несмотря на то, что картина в целом получила неоднозначные отзывы, игра Фрейндлих была оценена высоко, актриса вновь стала лауреатом премии «Ника» за лучшую женскую роль. Третью статуэтку Фрейндлих получила за роль матери поэта Иосифа Бродского в картине «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»

В течение 10 лет Алиса Фрейндлих не снималась в кино и вернулась на экраны только в 2004 году в фильме «На Верхней Масловке». Несмотря на то, что картина в целом получила неоднозначные отзывы, игра Фрейндлих была оценена высоко, актриса вновь стала лауреатом премии «Ника» за лучшую женскую роль. Третью статуэтку Фрейндлих получила за роль матери поэта Иосифа Бродского в картине «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алиса Фрейндлих неоднократно заявляла, что хорошо относится к президенту России Владимиру Путину. В 2009 году они вместе спустили на воду танкер «Кирилл Лавров», а тремя годами позже актриса снялась в предвыборном агитационном ролике в пользу Путина

Алиса Фрейндлих неоднократно заявляла, что хорошо относится к президенту России Владимиру Путину. В 2009 году они вместе спустили на воду танкер «Кирилл Лавров», а тремя годами позже актриса снялась в предвыборном агитационном ролике в пользу Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алиса Фрейндлих в моноспектакле «Оскар и Розовая дама» по пьесе Шмитта «Четырнадцать писем к Богу», 2006 год

Алиса Фрейндлих в моноспектакле «Оскар и Розовая дама» по пьесе Шмитта «Четырнадцать писем к Богу», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

В конце 2013 года на сцене Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова состоялась премьера спектакля «Алиса» по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», главную роль в котором исполнила Алиса Фрейндлих (кадр из спектакля на фото)

В конце 2013 года на сцене Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова состоялась премьера спектакля «Алиса» по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», главную роль в котором исполнила Алиса Фрейндлих (кадр из спектакля на фото)

Фото: пресс-служба БДТ

На фото слева направо: актеры Игорь Ясулович, Игорь Верник, Алиса Фрейндлих, худрук Театра наций Евгений Миронов

На фото слева направо: актеры Игорь Ясулович, Игорь Верник, Алиса Фрейндлих, худрук Театра наций Евгений Миронов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В январе 2020 года Алиса Фрейндлих получила почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф &lt;br>На фото: Алиса Фрейндлих и режиссер Никита Михалков во время вручения премии

В январе 2020 года Алиса Фрейндлих получила почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф
На фото: Алиса Фрейндлих и режиссер Никита Михалков во время вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Алиса Фрейндлих (Этель Тэйер) во время спектакля &quot;Лето одного года&quot; в Большом драматическом театре

Алиса Фрейндлих (Этель Тэйер) во время спектакля "Лето одного года" в Большом драматическом театре

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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«Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование»
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера немецкого происхождения Бруно Фрейндлиха

Фото: Из личного архива Алисы Фрейндлих

Вскоре немцев из города начали выселять. «Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры — всем им пришлось уехать из Ленинграда. Папин брат с женой были арестованы — много позже мы узнали, что их расстреляли», — позже вспоминала актриса
На фото: родители Алисы Фрейндлих

Фото: Из личного архива Алисы Фрейндлих

После войны Алиса Фрейндлих с матерью уехала в Таллин, но вновь вернулись в Ленинград в 1948 году. После окончания школы она поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского
На фото: спектакль по пьесе Ольги Берггольц «Рождены в Ленинграде» (1961)

Фото: Александр Гладштейн / РИА Новости

После учебы Фрейндлих работала сначала в Ленинградском театре имени В. Ф. Комиссаржевской, а затем в театре имени Ленсовета, где познакомилась с режиссером Эльдаром Рязановым. Наиболее известной работой тех лет стала постановка «Малыш и Карлсон», в котором актриса сыграла Малыша (сцена из спектакля на фото)

Фото: РИА Новости / Рыбаков

Алиса Фрейндлих в роли невесты на съемках фильма «Приключения зубного врача», 1965 год

Фото: РИА Новости

Настоящий успех к актрисе пришел после исполнения роли Людмилы Калугиной — «Мымры» — в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977 год, кадр из фильма на фото)

Фото: РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем «Вишневый сад» в московском театре «Современник», 1981 год

Фото: РИА Новости / Петрухин

Наиболее успешной киноработой 1980-х годов для актрисы стала съемка в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница» (кадр на фото)

Фото: РИА Новости / Сергей Иванов

C развалом Советского Союза наступил кризис в кинематографе. Как и многих советских актеров Фрейндлих некоторое время не приглашали в кино

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

«Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Когда ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же "горшочник", чтоб вместе выращивать герань»
На фото: Алисе Фрейндлих и Алексей Баталов, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В течение 10 лет Алиса Фрейндлих не снималась в кино и вернулась на экраны только в 2004 году в фильме «На Верхней Масловке». Несмотря на то, что картина в целом получила неоднозначные отзывы, игра Фрейндлих была оценена высоко, актриса вновь стала лауреатом премии «Ника» за лучшую женскую роль. Третью статуэтку Фрейндлих получила за роль матери поэта Иосифа Бродского в картине «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алиса Фрейндлих неоднократно заявляла, что хорошо относится к президенту России Владимиру Путину. В 2009 году они вместе спустили на воду танкер «Кирилл Лавров», а тремя годами позже актриса снялась в предвыборном агитационном ролике в пользу Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алиса Фрейндлих в моноспектакле «Оскар и Розовая дама» по пьесе Шмитта «Четырнадцать писем к Богу», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

В конце 2013 года на сцене Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова состоялась премьера спектакля «Алиса» по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», главную роль в котором исполнила Алиса Фрейндлих (кадр из спектакля на фото)

Фото: пресс-служба БДТ

На фото слева направо: актеры Игорь Ясулович, Игорь Верник, Алиса Фрейндлих, худрук Театра наций Евгений Миронов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В январе 2020 года Алиса Фрейндлих получила почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф
На фото: Алиса Фрейндлих и режиссер Никита Михалков во время вручения премии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Алиса Фрейндлих (Этель Тэйер) во время спектакля "Лето одного года" в Большом драматическом театре

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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