Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония прошла на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, орден актрисе вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Госпожа Фрейндлих стала кавалером почетного ордена за большой вклад в отечественную культуру и искусство и многолетнюю деятельность в этой сфере. «Всю свою жизнь — мне посчастливилось — я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением» — сказала в ответном слове актриса (цитата по ТАСС).

Алиса Фрейндлих была удостоена звания «Народная артистка СССР» в 1981 году. Госпожа Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Всенародную известность ей принесли роли в фильмах «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Сталкер».