На ремонт и оснащение нижегородских спортшкол выделили 258 млн рублей

Более 258 млн руб. выделили на ремонт и оснащение спортивных школ Нижнего Новгорода в 2025 году. Всего в ведении депспорта находится 28 спортивных учреждений, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что в новом учебном году после капремонта откроют Дворец спорта «Заречье», спортшколы «Нижегородец», «Радий», №1, №4 и №15. Еще в 11 спортшколах проходит текущий ремонт. «Кроме того, обновляем более 20 спортплощадок — хоккейные коробки, футбольные, баскетбольные и мини-футбольные поля, зоны для воркаута, включая площадку для баскетбола у спортшколы «Мещера», которую делаем вместе с фондом «Кириленко детям», — добавил мэр.

Директор департамента спорта Антон Ермаков рассказал, что в ДС «Заречье» отремонтируют котельную, в «Нижегородце» — систему электроснабжения, пол универсального спортзала, заменят окна и входные группы западной трибуны стадиона. В спортшколе «Радий» отремонтируют здание малого спортзала, в СШОР №4 по волейболу — фасад, в комплексной спортшколе №1 заменят окна, в спортшколе №15 проведут капремонт одного этажа.

Из 21 спортплощадки, запланированной к ремонту в 2025 году, на 18 объектах в Сормовском, Канавинском, Московском, Нижегородском и Советском районах работы уже идут. Завершить все работы должны до конца летнего сезона.

Галина Шамберина