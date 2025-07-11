В Ростове на 1,7 тысяч стало больше бездомных животных

В Ростове-на-Дону ежегодно увеличивается количество бездомных животных: за последние три года в Центр безнадзорных животных поступило более 1,7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что все животные прошли вакцинацию и стерилизацию и выпущены в среду обитания, поскольку найти новый дом всем питомцам сложно.

Так с января по июль 2025 года в Ростове лишь 100 кошек и собак были отданы новым хозяевам.

Наталья Белоштейн