В Уфе три водителя «Башавтотранса» обвиняются в даче взяток

Следственный отдел по Советскому району Уфы завершил расследование уголовных дел в отношении троих водителей Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №3 – филиала ГУП «Башавтотранс». Они обвиняются в даче взяток (чч. 1 и 2 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела передавали взятки начальнику автоколонны за более выгодные условия и время работы, общее покровительство по службе и не привлечение к дисциплинарной ответственности при нарушениях. Суммы варьировались от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Преступления выявили сотрудники СКР и оперативники МВД. Уголовные дела направлены в суд.

Обвиняемые признали вину.

Взяткополучатель ранее был приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн руб.

Майя Иванова