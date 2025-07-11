В Тольятти поступили 12 новых низкопольных автобусов

На площадку АО ТПАТП № 3 поступили 12 новых низкопольных автобусов большой вместимости. Об этом сообщили глава Тольятти Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города также заявил, что до конца месяца ожидается поставка еще 8 единиц техники. Средства на покупку были направлены из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Это часть большой программы по обновлению общественного транспорта.

«После проведения необходимых технических проверок и оформления документов новые автобусы начнут работу на муниципальных маршрутах №№ 13, 42 и 73»,— рассказал господин Сухих.

Кроме того, власти приобрели специальный учебный автобус ЛИАЗ, оснащенный дополнительным местом инструктора. Он будет применяться для обучения водителей.

Алексей Алексеев