Суд продлил срок в СИЗО экс-начальнику ГАИ Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела ГАИ УМВД России по Челябинску Александру Гайде, обвиняемому в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО до 15 октября 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

О продлении срока содержания под стражей ходатайствовали следователь и прокурор. Адвокат Александра Гайде же просил изменить меру пресечения на домашний арест. В результате суд отклонил требования стороны защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Гайде задержали сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области 15 мая 2025 года. По версии следствия, с января 2018-го по май 2024 года получил через посредника две взятки от соучредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна в виде различного имущества. Взамен он указывал подчиненным не привлекать руководство и сотрудников дорожной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении Ромика Варданяна по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).