Глава Генштаба ВС Франции назвал Россию основной угрозой
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар заявил, что Россия является для Франции основной угрозой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Париже.
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
«Кремль сделал нас приоритетной целью», — сказал он (цитата по Le Parisien). По словам господина Бюркара, Франция пострадала от кибератак, а соседние с ней страны — от различных диверсий.
Он предупредил, что победа России в конфликте на Украине станет «настоящим поражением Европы», поставит под угрозу безопасность всего Старого Света и потребует «европейского ответа». При этом генерал призвал не запугивать французское население войной с Россией, но соблюдать осознание сложной стратегической обстановки не только в Европе, но и в других регионах мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее также называл Россию угрозой для Европы и Франции, подчеркивая необходимость вести диалог с Москвой и избегать постоянной эскалации. 1 июля господин Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию на Украине и вопросы Ближнего Востока.