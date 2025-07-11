В Челябинске закроют движение трамваев до железнодорожного вокзала

В центре Челябинска на два дня закроется движение трамваев до железнодорожного вокзала. Причина — ремонт на остановке «Площадь Революции», сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Движение трамваев закроют 12 июля в 12 часов и откроют 14 июля в 6 утра. Трамвай №3 после остановки у театра оперы и балета имени Глинки направится по улицам Труда и Российская, а №16 — по Карла Маркса до Депо №1.

Кроме того, трамваи №5 и №7 будут следовать через улицу Российская, Депо №1 и Горького.