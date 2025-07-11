Театральный фестиваль, гастрофестиваль и Суперкубок России по футболу

Впервые в Казанском Кремле пройдет трехдневный театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» состоится в предстоящие выходные на территории Центра семьи «Казан». В субботу Казань примет матч Суперкубка России с участием ФК «Краснодар» и ФК ЦСКА. Также в планах на неделю: концерт татарской рок-группы GAUGA, выступление певицы Бьянки на фестивале Vektor Fest, летний маркет растений на Черном озере и Большой семейный пикник в Горкинско-Ометьевском лесу. Подробнее — в афише «Ъ».

Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Какие спектакли посмотреть

10, 11 и 16 июля состоится аудиоспектакль «9 этажей любви», который представляет собой часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». В центре сюжета — история артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Начало в 18:30, стоимость билета составляет 1500 руб. (16+)

С 11 по 13 июля в Казанском Кремле пройдет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания», где выступят коллективы и актеры из Казани, Альметьевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа и Кстово. Открытие фестиваля с шествием всех коллективов состоится 11 июля в 18:30. Вход на события фестиваля свободный, на часть событий необходима регистрация.

16 июля в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит в трамвае, где каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники. Декорациями станут улицы Казани. Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

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Где послушать музыку

10 июля на фестивале «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» в Казанском Кремле выступит вокалист Фарид Аскеров с Ruden Jazz Trio во главе с джазовым и академическим пианистом, композитором и аранжировщиком Андреем Руденко. Начало в 19:00, билеты от 2000 руб. (6+)

11 июля на набережной озера Кабан состоится концерт татарской рок-группы GAUGA в формате «фатирника» — камерного концерта, где прозвучат песни коллектива в акустическом формате и можно будет пообщаться с фронтменом группы Оскаром. Начало в 19:00, вход свободный.

13 июля в баре «Ща» фестиваль «Симфония Ща-с» продолжится концертом коллектива «Казанское трио». Гости смогут послушать классическую музыку в живом исполнении. Начало в 20:00, стоимость билетов — 500 руб. (18+)

14 июля в 19:00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате интерактива. Оркестр на Булаке исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

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Какие спортивные события посетить

12 июля на «Ак Барс Арене» пройдет матч Суперкубка России 2025 с участием ФК «Краснодар» и ФК ЦСКА. Начало матча в 18:00, билеты — от 450 руб. Также в рамках события в Казани состоится тур трофея Суперкубка России. Его привезут футболисты Дмитрий Сычев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Александр Бухаров и Ари. 11 июля «Трофи-тур Фест» с мастер-классами, интерактивными зонами, розыгрышами призов и концертом проведут в детском парке «Елмай». Программа продлится с 13:00 до 19:00.

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Что смотреть в кино

В прокат выходит российская комедия «Плагиатор». Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию её отца-миллионера. В собственном шкафу Егор находит портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои. Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам в будущем. (16+)

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Чем заняться еще

10 июля в амфитеатре у нового здания театра Камала пройдет лекция «Основы SMM: цели, задачи, контент, KPI» от казанского SMM-агентства Fragency. На лекции спикера агентства Регина Фасхеева, Станислав Щепичак и Ильнур Шарафеев расскажут, почему и для чего бренды идут в соцсети, о количественных и качественных метриках, о трендах и антитрендах. Начало в 20:00, вход свободный.

10, 12, 13 и 16 июля в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1300 руб.

11 июля на парковке под мостом «Миллениум» пройдет фестиваль Vektor Fest. В программе: чемпионат мастеров вождения, дрифт заезды, интерактивные зоны от партнеров, мастер-классы, VR-симулятор, фотозона, а также концерт с участием локальных артистов — ВАНФИ, кавер-группы «Покажи мне рассвет», Майкрайз, хопелес и Beku. Хедлайнером музыкальной программы станет певица Бьянка. Мероприятие продлится с 9:00 до 21:00, вход свободный.

12 июля в парке «Черное озеро» пройдет летний маркет растений GreenMarket. В программе выставка с продажей растений и цветочный своп, где гости маркета смогут обменяться растениями. Также здесь можно купить продукцию от локальных брендов и сделать снимки в фотозоне. Маркет будет работать с 11:00 до 19:00, вход свободный.

12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу состоится Большой семейный пикник. В программе: лекторий, мастер-классы, активности для детей, выступления местных музыкантов и диджей-сеты, маркет и кинопоказ под открытым небом. Мероприятие продлится с 13:00 до 20:00, вход свободный.

12 июля в детском парке «Елмай» пройдет арт-маркет с участием юных художников и всех, кто интересуется современным творчеством. Работы начинающих авторов смогут приобрести все желающие. Здесь же можно послушать арт-диалог на тему «Как стартовать в творческой профессии» с представителями креативных индустрий. Начало в 15:00, вход свободный.

12 июля в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция, посвященная Рифкату Сайфутдинову — советскому и российскому композитору, аранжировщику и певцу, создателю Татарского ансамбля «Байрам» при Московской областной филармонии. На лекции обсудят, как звучала татарская музыка в 80-х, как музыканты полюбили синтезаторы, и как глубоко корни фольклора пронизывают татарскую сцену сегодня. Спикером выступит публицист Радиф Кашапов. Начало в 16:00, билет — 200 руб.

12 и 13 июля у Центра семьи «Казан» на гастрофестивале «Вкусная Казань» соберутся 120 участников из 40 регионов. Гости смогут попробовать грузинскую, корейскую, русскую, киргизскую, китайскую и балканскую кухни. Также на фестивале организуют ярмарку локальных фермерских продуктов, кулинарные мастер-классы, розыгрыш призов. На главной сцене фестиваля выступят артисты лейбла Yummy Music и DJ-резиденты хип-хоп сообщества Custom. Хедлайнерами концерта станут Ирина Салтыкова и рэпер Slame. Фестиваль пройдет 12 июля с 12:00 до 21:00 и 13 июля с 12:00 до 23:00, вход свободный.

15 июля в 10:30 в Галерее современного искусства пройдет лекция «Поцелуй эпохи: Густав Климт и его женские образы». На лекции расскажут о женщинах, вдохновляющих Густава Климта: музах, возлюбленных, моделях — и о том, как каждая из них становилась частью его блистательной художественной вселенной. Стоимость билета — 250 руб. (12+)

15 июля в стендап-клубе «КЛУП» выступит Вера Котельникова — комикесса, участница шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, шоу «Прожарка», проектов «Бар в большом городе», «Разгоны», «Книжный клуб» и «Женский стендап». Начало в 20:00, билеты от 1400 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева