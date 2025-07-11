«Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба ХК.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском»,— отметил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Михаил Григоренко ранее играл в составе команды СКА (Хабаровск). Хоккеист является заслуженным мастером спорта РФ, олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2019-го, а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Михаил Григоренко также выступал в НХЛ в составе команд «Баффало Сейбрз», «Рочестер Американс», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс».