RT: похороны погибшего в Курске 5-летнего мальчика пройдут 12 июля

Похороны 5-летнего Толи, раненного при взрыве беспилотника на пляже в Курске и умершего при транспортировке в Москву, состоятся 12 июля. Отпевание пройдет в храме в поселке Черемушки Курской области. Об этом пишет RT со ссылкой на источник, близкий к семье.

8 июля на городском пляже Курска взорвался беспилотник. Погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии, помогавший эвакуировать людей с места атаки БПЛА. Ранения получили 10 человек, в том числе 5-летний Толя. Врио главы региона Александр Хинштейн рассказывал, что при взрыве мальчик закрывал собой мать. «Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека»,— писал господин Хинштейн.

С вечера 8 июля ребенок находился в реанимации. Утром 9 июля глава региона посетил его в Курской областной больнице, после чего сообщил, что мальчика и его мать доставят в московский НИИ им. Сперанского на реанимобиле. Вечером того же дня Александр Хинштейн сообщил, что ребенок умер при транспортировке в Москву. «Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека»,— сообщал он.

Полина Мотызлевская