В Оренбурге осужден мошенник, торговавший огнетушителями от лица МЧС

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор местному жителю, признанному виновным в 29 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд установил, что с марта 2020 года обвиняемый создал вместе с подельниками преступную группу для обмана пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Они продавали огнетушители и пожарные извещатели по завышенным ценам в Оренбурге, Самаре и Уфе.

Преступники выдавали себя за сотрудников МЧС, угрожая потерпевшим административной ответственностью и запугивая их риском возгорания. За три года ущерб от их деятельности превысил 330 тыс. руб. Подсудимый заключил досудебное соглашение с прокурором и полностью признал вину. Он помог изобличить остальных участников группы.

Георгий Портнов