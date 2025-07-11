«Пьяццола при свечах», «Матреша» и «Нейробатя»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты, где исполнят композиции великих и современных композиторов на органе, а также Астора Пьяцоллы при свечах. В театрах представят спектакли «Другая жизнь», «Матреша», «Animals» и проведут экскурсии. На выставках покажут старинные монеты пушкинской эпохи, а в кинотеатрах — «Пила Х» и «Нейробатя».

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 12 июля состоится концерт «Пьяццолла при свечах». Гости смогут услышать живое исполнение композиций Астора Пьяццоллы «Времена года Буэнос-Айресе», «Кафе 1930», «Забвение» и «Либертанго». Стоимость билета от 700 до 1,5 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 18 июля пройдет выступление «По следам оркестра Поля Мориа». Исполнительница Мария Блажевич сыграет на органе композиции и песни Патриции Карли, Сергея Никитина, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Поля Мориа и многих других именитых творцов. Стоимость билета от 500 до 1 тыс. руб. 6+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 17 июля представят спектакль «Другая жизнь». Главная героиня постановки Франческа живет скучной и размеренной жизнью на ферме с супругом и детьми. В один из дней возле ее дома останавливается автомобиль талантливого фотографа Роберта, приехавшего снимать окрестные пейзажи для журнала. Пока муж и дети Франчески в отъезде, она решает подсказать ему дорогу, даже не подозревая, какой судьбоносной является их встреча. Главные роли сыграют Борис Хвошнянский, Елена Яковлева и Константин Юшкевич. Стоимость билета от 2,6 тыс. до 4,4 тыс. руб. 16+

«Театральное пространство свободы» 12-13 июля покажет иммерсивнный спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» — «Матреша». Главный герой постановки Николай Ставрогин бросает вызов богу и встает на путь полной вседозволенности. Он попадает в ловушку собственных страхов и грехов, неизбежно возвращаясь к вере. Стоимость билета 800 руб. 14+

В Молодежном театре 15-16 июля пройдут экскурсии «По театру при свечах». Гостям покажут закулисье культурного учреждения и управление сценой. Стоимость билета 400 руб. 6+

«Театральное пространство свободы» 16 июля представит спектакль «Animals». Постановка поднимает темы жадности и порока в современном обществе. По словам авторов, зритель станет соучастников того, как человек теряет контроль над своими желаниями. Стоимость билета 600 руб. 16+

Выставки

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В историческом музее Южного Урала открылась фотовыставка «Монеты пушкинской поры». На ней представлены подробные изображения монет и ассигнаций первой половины XIX столетия. Выставка проработает до 10 августа 2025 года. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 17 июля можно посмотреть фильм «Пила Х». Джон Крамер отправляется в Мексику на экспериментальное лечение, чтобы излечиться от рака. Операция проходит успешно, однако вскоре выясняется, что опухоль так и не удалили, а вся процедура был лишь постановкой. Джон Крамер решает провести «новую игру» с аферистами. Главную роль по традиции сыграл Тобин Белл. 18+

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В кинотеатрах Челябинска с 17 июля также выйдет в прокат фильм «Нейробатя». Айтишник Гриша создает нейросеть, которая переселяет сознание человека в умные устройства. Протестировать свое изобретение мальчик решает на собственном отце, который является лидером ОПГ. Чтобы спасти его от гибели, Гриша перемещает сознание родителя в различные устройства. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое во многом изменит их отношения. Главные роли сыграли Денис Власенко и Виталий Хаев. 16+

Ольга Воробьева