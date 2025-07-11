Брокер ПСБ сообщает, что перевел приложение «ПСБ Инвестиции» на отечественную технологическую платформу и теперь не зависит от возможных недружественных действий иностранных вендоров и неблагоприятной международной конъюнктуры. «Это один из самых масштабных проектов, реализованных за последнее время», отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. Приложение сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные компоненты не потребовал переустановки приложения брокера на мобильных устройствах.

«Спортмастер» судится с крупным продавцом одежды и обуви Kari из-за женских сандалий, сообщает издание Shopper’s. Спортивный ритейлер требует больше 1 млн руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак. Суть спора не ясна, но в судебных документах указана модель обуви. Юристы полагают, что речь может идти о защите прав на промышленный образец с формой и дизайном сандалий, если «Спортмастер» его запатентовал.

Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в Большом Кисельном переулке рядом со станцией метро «Лубянка», сообщает РБК. Новым владельцем объекта станет West Wind Group, которая специализируется на редевелопменте офисных комплексов и управлении коммерческой недвижимостью. По данным источников, сделка находится на финальной стадии. Эксперты оценивают стоимость офисного комплекса в 1,4 млрд руб.