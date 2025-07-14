С начала июля 2025 года Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) стал ответчиком по трем искам общей суммой 9 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала июля Чебоксарский электрозавод получил три иска на 9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С начала июля Чебоксарский электрозавод получил три иска на 9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый крупный иск на 4,9 млн руб подало АО «Сталепромышленная компания» в Арбитражный суд Свердловской области. Московское ООО «Завод Север» требует 4 млн руб через Арбитражный суд Москвы, а петербургская «Мехатроника-плюс» — 174 тыс. руб в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АО «ЧЭАЗ» занимается производством электротехнического оборудования, специализирующегося на изготовлении высоковольтной и низковольтной аппаратуры.

В 2020 году прокуратура подозревала ЧЭАЗ в махинациях с госгрантом в 284 млн руб на разработку высоковольтного оборудования. По данным «АиФ-Чувашия», завод якобы поставлял китайские аналоги вместо собственных разработок, переклеивая этикетки. Руководство завода тогда отвергло обвинения, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию.

Анар Зейналов