Премьер-министр Башкирии возглавил совет директоров Башкирской содовой компании

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров избран председателем совета директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК), говорится в сообщении на сайте предприятия.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Назаров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Возглавив Совет директоров, Андрей Геннадьевич Назаров будет курировать ключевые вопросы развития предприятия, обеспечивая его устойчивость и соответствие стратегическим интересам Башкортостана»,— сообщили в компании.

Избрание председателя было в повестке заседания совета директоров компании, состоявшегося 3 июля.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим российским производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные активы организации расположены в Стерлитамаке и в Пермском крае. В начале лета стало известно о покупке холдингом «Росхим» 57,43% акций компании, принадлежавших правительству РФ. Башкирии принадлежит 38,5% акций. В прошлом году чистая прибыль БСК составила 4,6 млрд руб. при 61 млрд руб. выручки.

Идэль Гумеров