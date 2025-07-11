Обвиняемый в даче взяток сотруднику Россельхознадзора бизнесмен остался в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей предпринимателя, обвиняемого в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) начальнику отдела надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Решение принято с учетом позиции прокурора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Сторона защиты пыталась обжаловать постановление Калининского районного суда Челябинска, которым был продлен срок содержания бизнесмена под стражей до трех месяцев местному жителю, обвиняемому по (дача взятки в особо крупном размере). Адвокаты указали в апелляционной жалобе на необоснованность предъявленного обвинения и отсутствии оснований для нахождения их подзащитного в условиях изоляции от общества. Но областной суд оставил без жалобу без удовлетворения, а постановление первой инстанции без изменения.

Предпринимателя и начальника отдела управления Россельхознадзора, обвиняемого в получении взятки, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае. По версии следствия, предприниматель, занимавшийся продажей овощей и фруктов, в 2023 году передал сотруднику надзорного ведомства около 2,5 млн руб. за оформление фитосанитарных сертификатов без досмотра и отбора образцов для проведения лабораторной экспертизы.