Суд поддержал ФАС в ее требовании к МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за роста тарифов

Арбитражный суд Москвы признал законным требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к компании МТС (MOEX: MTSS) о перечислении 3 млрд руб. в российский бюджет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся у него материалы дела.

ФАС считает, что упомянутую сумму МТС получила путем незаконного повышения тарифов в апреле-мае 2024 года. Оператор просил признать недействительным решение ФАС, но суд не встал на его сторону.

В объявлении ФАС от октября 2024 года сообщалось, что МТС увеличил на 8% стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. Ведомство сочло такой рост тарифов экономически не обоснованным и ущемляющим интересы потребителей. Антимонопольная служба тогда также постановила вернуть стоимость услуг к значениям до увеличения.