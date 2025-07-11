Делегация из Африки посетила Центр аддитивных технологий Нововоронежского политехнического института

Предприниматели из Южно-Африканской Республики побывали в кузнице кадров Нововоронежской АЭС — Нововоронежском политехническом институте (филиал НИЯУ МИФИ), где им рассказали об особенностях подготовки специалистов атомной отрасли.



Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Делегатам провели экскурсию по учебному заведению, показали современные мастерские, где проводятся мастер-классы по разным направлениям. Особое внимание привлек Центр аддитивных технологий, на базе которого реализуется совместный с Нововоронежской АЭС профориентационный проект по развитию научного потенциала студентов. Гостям показали оборудование, рассказали об основах реверс-инжиниринга и обозначили, как эти технологии могут быть полезны не только атомной отрасли, но и любому бизнесу.

«У аддитивных технологий большое будущее и необъятный потенциал. Обмен опытом в этой сфере будет полезен всем, кто работает в промышленности, поскольку технология применима к любым отраслям. С ее помощью можно создавать любые запчасти быстрее и дешевле. Мы, в свою очередь, готовы делиться знаниями со всеми, кому это интересно», — прокомментировал преподаватель Нововоронежского политехнического института, сотрудник Нововоронежской АЭС Евгений Спесивцев.

«Я впечатлена не только инновационными технологиями крупных компаний региона, но и их радушием. Раньше я никогда не сталкивалась с атомной энергетикой. Сейчас я понимаю, что это высокотехнологичная сфера, которая поражает масштабом и глубокой научностью своих проектов», — поделилась представитель BRICS Charity в Африке Мфо Сюзан Либаго.

«Это не просто обмен опытом, а мост между двумя странами, объединёнными стремлением к инновациям. Надеемся, что наш опыт организации образовательного процесса будет полезен гостям. Мы познакомили их не только с учебным заведением, но и с городом, чтобы они смогли оценить вклад атомщиков в его развитие. Возможно, это станет началом партнёрства», — подчеркнула руководитель НВПИ НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

В состав делегации вошли представители бизнеса в сфере агротехнологий, IT, финансов и медицины. Они посетили Воронежскую область с целью знакомства с потенциальными российскими партнерами. Это позволило укрепить экономические связи между странами и найти новые пути для сотрудничества.