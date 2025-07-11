Госдепартамент США сократит 15% сотрудников

Масштабные сокращения сотрудников Госдепартамента США, готовившиеся на протяжении нескольких месяцев, начнутся 11 июля. Всего планируется сократить около 15% или 1,8 тыс. человек, работающих в системе ведомства на территории США. Как заявила в ходе брифинга для прессы пресс-секретарь Белого Дома Тэмми Брюс, «все пройдет быстро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тэмми Брюс

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Тэмми Брюс

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

Госпожа Брюс отметила, что единственное, что мешало до сих пор провести реорганизацию ведомства, была позиция Верховного суда, заблокировавшего сокращения федеральных сотрудников. 8 июля суд отменил эту блокировку.

Как стало известно CBS News, сокращения штата включают в себя как увольнения, так и уход по собственному желанию. Сокращений сотрудников, работающих за пределами США пока не планируется. Кроме того, руководство готовится закрыть или объединить несколько отделов и перестроить структуру ведомства с целью «оптимизации внутренних операций для концентрации внимания на первоочередных дипломатических задачах».

Алена Миклашевская