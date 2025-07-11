В Самарской области шесть муниципалитетов остались без воды в жару

В Красноармейском районе Самарской области четыре дня отсутствует водоснабжение в шести муниципалитетах. Речь идет о поселках Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский. Об этом «Ъ-Волга» сообщили местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это уже третье отключение за последние три месяца. На данный момент чиновники не могут сказать, когда появится вода. Некоторое время назад организация проводила работы по замене водопровода. В итоге она обанкротились, и по сей день никто ничего не может сделать. Трубы рвутся. Воды нет. Старики страдают. Скотина умирает»,— рассказала изданию местная жительница Диана.

Собеседница добавила, что написала об этой проблеме на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в соцсети «ВКонтакте», но до сих пор не получила ответ. Глава Красноармейского района Сергей Источников пояснил жительнице, что работы по замене водопровода на территории проводились в 2023 году, но в 2024 году возникли проблемы с его эксплуатацией. А с июня начались порывы на сетях, и поначалу подрядчик устранял их по гарантии, но в августе 2024 года было решено полностью переложить аварийный участок длиной 470 м.

Работы выполнили, однако в 2025 году на сетях вновь возникли проблемы. Сергей Источников уточнил, что с момента последнего отключения проблемную трубу ремонтировали четыре раза.

В настоящее время участок водопровода отправили на экспертизу. Коммуникации собираются менять повторно: в пятницу подрядчик должен принять соответствующее решение.

Также в пятницу планируется завершить очередной ремонт участка. Однако нет гарантий, что на водопроводе не произойдет новый порыв, резюмировал чиновник.

Георгий Портнов