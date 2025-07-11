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Гладков: рождаемость остается главной проблемой в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что главной проблемой в регионе является рождаемость.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ

Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей»,— сказал губернатор.

Он добавил, что по этой причине власти региона выбрали два приоритетных направлений работы — это здравоохранение и образование.

Полина Мотызлевская

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