Гладков: рождаемость остается главной проблемой в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что главной проблемой в регионе является рождаемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей»,— сказал губернатор.

Он добавил, что по этой причине власти региона выбрали два приоритетных направлений работы — это здравоохранение и образование.

Полина Мотызлевская