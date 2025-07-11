Гладков: рождаемость остается главной проблемой в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что главной проблемой в регионе является рождаемость.
Вячеслав Гладков
Фото: пресс-служба президента РФ
«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей»,— сказал губернатор.
Он добавил, что по этой причине власти региона выбрали два приоритетных направлений работы — это здравоохранение и образование.